Murió a los 75 años Víctor Conte, el arquitecto del dopaje en el deporte en EE.UU.

Víctor Conte fue el cerebro detrás de un esquema de dopaje que marcó a figuras como Barry Bonds, Jason Giambi en la MLB o la atleta Marion Jones. El pasado lunes falleció a los 75 años.

La información la dio a conocer en redes sociales SNAC System, la empresa de nutrición deportiva que él mismo fundó. La causa de su muerte no se hizo pública.

“Nos duele profundamente el fallecimiento de nuestro intrépido líder, el cerebro de SNAC; Director ejecutivo; Defensor antidopaje; Creador de ZMA; Exbajista de Tower of Power y Herbie Hancock, Victor Conte. Honraremos sus deseos. SNAC y su legado perdurarán, fuertes y para siempre”, indicaron en X.

We are Heartbroken by the Passing of our Fearless Leader, SNAC Mastermind | SNAC CEO | Anti-Doping Advocate | Creator of ZMA® | Former Tower of Power and Herbie Hancock Bassist, Victor Conte @VictorConte



We will Honor his Wishes. SNAC and his Legacy will Carry Forward, Strong… pic.twitter.com/im3Geqv1mX — SNAC System (@SNACsystem) November 3, 2025

Víctor Conte fue el fundador del laboratorio Balco. De ahí nació de uno de los mayores escándalos de dopaje en la historia del deporte, ya que proporcionaba suplementos nutricionales y sustancias prohibidas a deportistas profesionales.

En los años 2000, Balco se convirtió en sinónimo de dopaje sistemático, al descubrirse que distribuía esteroides diseñados para evadir controles antidopaje.

Una investigación federal terminó con la confesión de Conte. El empresario afirmó que vendió esteroides conocidos como “la crema” y “el claro” y asesoró sobre su uso a docenas de atletas de élite, incluido Giambi, cinco veces All-Star de las Grandes Ligas.

La investigación federal sobre Balco comenzó con un agente fiscal revisando la basura de la empresa. Conte terminó declarándose culpable de dos de los 42 cargos en su contra en 2005 antes del juicio y cumplió cuatro meses en una prisión de mínima seguridad.

Figuras destacadas involucradas en el caso Balco

Barry Bonds: estrella de las Grandes Ligas, acusado de haber recibido esteroides de Balco. Aunque nunca fue condenado por dopaje, su legado quedó marcado por el escándalo y no ha sido seleccionado para el Salón de la Fama.

Jason Giambi: admitió haber usado esteroides proporcionados por Balco durante su carrera en la MLB.

Marion Jones: campeona olímpica de atletismo, confesó haber consumido sustancias prohibidas y fue despojada de sus medallas olímpicas.

Tim Montgomery: velocista estadounidense, también implicado y sancionado por dopaje.

Dwain Chambers: atleta británico, suspendido tras admitir el uso de THG (tetrahidrogestrinona), el esteroide indetectable distribuido por Balco.

Bill Romanowski: jugador de la NFL, vinculado al laboratorio por el uso de suplementos y sustancias dopantes.



