Tres venezolanos, un dominicano y un hondureño entre los ganadores del Guante de Oro de la MLB 2025

La edición 2025 del Guante de Oro en las Grandes Ligas dejó una marca imborrable para los latinos. Tres venezolanos, un dominicano y un hondureño fueron reconocidos como los mejores defensores en sus respectivas posiciones.

Los venezolanos que llevaron el Guante de Oro

Maikel García (Kansas City Royals): Fue reconocido como el mejor tercera base de la Liga Americana. Por primera vez en su carrera obtiene este reconocimiento y se une a George Brett (1985) como los únicos, tercera base en la historia de la franquicia en ser reconocidos.

García, con OAA de +17 encabezó a los antesalistas del Joven Circuito y fue séptimo entre los jugadores de posición. Con +13 en Carreras Salvadas a la Defensa, García fue el líder entre los antesalistas de la Americana y segundo en MLB por debajo de Ke’Bryan Hayes (21).

Wilyer Abreu (Boston Red Sox): Por segunda ocasión en su carrera el jardinero derecho se lleva un Guante de Oro tras el obtenido en 2024.

Abreu terminó la temporada del 2025 empatado de segundo en MLB entre los jardineros derechos con +15 Carreras Salvadas a la Defensa (el cubano Adolis García fue el líder con +16, mientras que el dominicano Fernando Tatis Jr. también registró +15) y encabezó a los jardineros derechos de la Liga Americana con OAA de +8.

Javier Sanoja (Miami Marlins): Se llevó el galardón en la categoría de utility en la Liga Nacional, una distinción que reconoce versatilidad y excelencia en múltiples posiciones.

El venezolano defendió siete posiciones y fue antesalista en 41 partidos; jardinero izquierdo en 35; intermedista en 34; jardinero central en 14; campocorto en 10; inicialista en uno y hasta estuvo en la lomita en ocho partidos (9.1 innings).

Este es el primer Guante de Oro en la carrera de Sanoja, y es el primero en los Marlins en recibir un Guante de Oro desde el dominicano Marcell Ozuna en el 2017.

República Dominicana y Honduras

Luego de ganar un Guante de Oro en 2024, Fernando Tatis Jr. repitió en 2025. El dominicano se convirtió en el cuarto guardabosque en la historia de Pittsburgh Pirates en conseguir varios Guantes de Oro, acompañando a Trent Grisham (2020, 2022), Steve Finley (1995-1996), Tony Gwynn (1986-1987, 1989-1991) y Dave Winfield (1979-1980).

Tatis Jr. encabezó a los jardineros de la Liga Nacional con +15 Carreras Salvadas a la Defensa, y su OAA de +8 estuvieron por de bajo de Corbin Carroll de los D-backs (+9). El dominicano compartió el quinto lugar con una fuerza de brazo promedio de 95.5 mph.

El hondureño Mauricio Dubon, al igual que el venezolano Sabina, vio acción como utility con Houston Astros. Jugó en siete posiciones esta campaña.

Jardín izquierdo (48 juegos), segunda base (46), campocorto (33), tercera base (24), jardín central (17), primera base (cuatro) y jardín derecho (tres). En general, terminó de sexto en MLB con un OAA total de +20.

Tercer curazoleño en ganar un Guante de Oro en la MLB

Ceddanne Rafaela ganó su primer Guante de Oro tras una estelar campaña a la defensa en la pradera central. Consiguió +20 en Carreras Salvadas a la Defensa y quedó segundo entre los jardineros de Las Mayores, por debajo de Steven Kwan.

Rafaela es el tercer pelotero curazoleño en ganar un Guante de Oro en la historia de la MLB. Antes de él, los únicos curazoleños que habían recibido este galardón fueron Andrelton Simmons, quien ganó cuatro Guantes de Oro como campocorto (2013, 2014, 2017, 2018) y Jurickson Profar, que lo obtuvo en 2022 como jardinero izquierdo.

Lista de ganadores del Guante de Oro 2025

Liga Americana

Dillon Dingler, receptor de Detroit Tigers.

Ty France, primera base que brilló con Minnesota Twins y Toronto Blue Jays, logrando su primer Guante de Oro.

Marcus Semien, segunda base de Texas Rangers, ganó por segunda vez y es el primero en esa posición para su equipo.

Bobby Witt Jr., campocorto de Kansas City Royals, premiado por segunda vez.

Max Fried, de New York Yankees.

Liga Nacional

Matt Olson, primera base de Atlanta Braves, con su tercer Guante de Oro.

Nico Hoerner, segunda base de Chicago Cubs.

Masyn Winn, torpedero St. Louis Cardinals, el más joven del equipo en ganar.

Ke’Bryan Hayes, tercera base de Pittsburgh Pirates /Cincinnati Reds , galardonado por segunda vez.

Patrick Bailey, receptor de San Francisco Giants. Ian Happ y Pete Crow-Armstrong, jardineros de Chicago Cubs.

Logan Webb, lanzador de San Francisco Giants, obtiene su primer premio.

El Guante de Oro, instaurado en 1957 por la marca Rawlings, premia al jugador más destacado a la defensiva en cada posición de ambas ligas. Desde 2022, el reconocimiento también contempla a los peloteros más versátiles con la inclusión de la categoría de utility.

La selección de los ganadores combina el voto de managers y coaches, quienes no pueden elegir a jugadores de su propio equipo, con un componente estadístico basado en métricas avanzadas, en una proporción de 75 % y 25 %, respectivamente.



