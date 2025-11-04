Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpa tras discusión con Fátima Bosch

A pocos días de que se celebre la 74.ª edición del concurso Miss Universo, una fuerte polémica ha marcado las actividades preliminares del certamen. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, llamó “cabeza hueca” a Fátima Bosch, Miss México, públicamente. Luego de que Bosch denunció ante la prensa haber sido víctima de maltrato y discriminación, Itsaragrisil se disculpó por su comportamiento.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala”, declaró el 4 de noviembre, aunque no se disculpó directamente con Fátima Bosch.

El conflicto se originó porque el empresario tailandes acusó a Miss México de no querer publicar contenido sobre Tailandia (país anfitrión) en sus redes sociales. Aunque Fátima se defendió y aseguró que se trató de un malentendido, Itsaragrisil intensificó el ataque en contra de la mexicana e incluso la llamó “cabeza hueca” antes de llamar a seguridad para retirarla de la sala ante la mirada atónita del resto de las candidatas.

Sobre este malentendido, Itsaragrisil se refirió diciendo: Todas las delegadas son honestas. Quizás se confundan al leer el anuncio de Miss Universe y lo que quiero hacer. Es muy complicado, pero resolveremos el problema reuniéndonos primero con la Organización Miss Universe esta tarde en Tailandia”.

Nawat Itsaragrisil pidió además que una persona de la organización Miss Universo con suficiente autoridad viaje a Tailandia de manera urgente. “Primero me reuniré directamente con la organización de Miss Universe esta tarde en Tailandia, por más de una hora, porque actualmente nadie tiene autoridad sobre Miss Universe en Tailandia (…) Después de la discusión y la reunión, pedí que un director ejecutivo viniera a trabajar en Tailandia de manera urgente”, dijo.

Dijo que Mario Bucaro, CEO de Miss Universe, viajará a Tailandia inmediatamente. “Es muy amable, viajará mañana mismo, ya que necesito a alguien con plena autorización para trabajar conmigo. Así será más sencillo y trabajaremos en la misma dirección”, agregó.

Nawat Itsaragrisil habla sobre la discusión con Fátima Bosch

En la transmisión en vivo, Nawat Itsaragrisil dio su versión de lo ocurrido con Fátima Bosch y por qué ocurrió la discusión.

“No podía oír bien porque estaba lejos. Así que le dije que no hablara, que se sentara porque estaba hablando con todos sobre cosas generales… Dijo que quería hablar, que hablaría. (…) Replicó que era su voz. Me enojé. Lo acepté porque no había escuchado lo que habíamos acordado. Le dije que sí, que era su voz, pero que tenía que respetarme. Entonces subió el volumen. Quizás había un problema de incomprensión. No se entendía lo que decía. Hablaba cada vez más alto. De repente, se salió de la fila”, contó.

Luego dijo que no llamó a seguridad para sacar a Fátima Bosch sino para sentirse a salvo. “Llamé al guardia de seguridad, pero no le ordené nada. El guardia se acercó porque había una persona de MU sentada conmigo. Lo llamé porque no confiaba en lo que había pasado. Lo llamé para que estuviera a salvo”, explicó.

Esta situación ha generado muchos mensajes de rechazo en contra del maltrato que sufrió Fátima Bosch por parte del director del certamen en Tailandia y otras candidatas y organizaciones han manifestado su respaldo a la representante mexicana.

