Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, apoya a Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil 

Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo, se pronunció en apoyo a la representante de México, Fátima Bosch, luego de que denunció haber sido víctima de maltrato y discriminación por parte de Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia y copropietario de Miss Universe Organization, en un evento público.

Tras la polémica generada, la actual Miss Universo recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su solidaridad hacia Fátima Bosch por el maltrato que vivió.

Minutos después de lo ocurrido entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, Victoria Kjaer Theilvig externó su rechazo ante los medios de comunicación que cubrían el evento.

“Se trata de los derechos de las mujeres, lo siento mucho. Necesitamos hacer algo más grande, tenemos respeto por todos, pero no es así como se pueden manejar las cosas para destrozar a una chica. Es más que irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda manejar, por eso me llevo mi abrigo y me voy”, dijo.

Luego de eso, Miss Universo 2024 publicó una foto junto con Bosch y aplaudió la capacidad de la mexicana de defenderse ante los ataques.

“Siempre estaré orgulloso de mi @fatimaboschfdez. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de respeto propio y fortaleza que puedes mostrar. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nada menoscabe tu voz o tu valía. Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchado, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que puedan presentarse en tu camino. ¡Ya basta, y nuestras voces se escucharán fuerte y claro!“, escribió

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

En una actividad pública, como parte del cronograma previo a la celebración del Miss Universo, Fátima Bosch fue blanco de un duro señalamiento público por parte de Itsaragrisil quien la reprendió por supuestamente no publicar en sus redes sociales contenido sobre el país anfictiónico (Tailandia). Miss México se defendió de los señalamientos y aseguró que se trataba de un malentendido.

Itsaragrisil llevó a otro nivel de intensidad sus señalamientos cuando llamó a la mexicana “cabeza hueca” frente a todos los presentes.“Eres una cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca“, dijo Itsaragrisil. Bosch puso un alto al tailandés y le exigió respeto, pero en la discusión el director de Miss Universo Tailandia llamó a seguridad para que sacara a Bosch de la sala. Varias candidatas intentaron salir de la sala en solidaridad con su compañera, pero Itsaragrisil les puso un ultimátum y les dijo que debían quedarse si querían seguir participando en el certamen.

Fátima Bosch salió de la sala muy afectada y se dirigió a la prensa que aguardaba afuera. La mexicana aclaró que no tiene ningún problema con Tailandia y su gente, pero aseguró que Itsaragrisil la maltrató verbalmente.

“Somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para darnos voz, y nadie puede cerrar nuestra voz, nadie más hará eso. El modo en el que me trató sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, eso no está bien. Y espero que todas las mujeres, si tienen un gran sueño, si tienen un cronómetro, si ese valor es su dignidad, deben irse”, dijo a la prensa.

Sigue leyendo:

· Lupita Jones habló de su salida del Miss Universo y las reglas del certamen

· Miss Universo 2025 arranca con polémica: el enfrentamiento entre Raúl Rocha y Nawat

· Miss Universe Latina: Yamilex Hernández, la candidata controversial en la historia del concurso