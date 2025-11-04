Pablo Barrera coloca a Chicharito Hernández junto a grandes ídolos del fútbol

Después de dos décadas sobre los terrenos de juego, el futbolista Pablo Barrera ha decidido poner punto final a su trayectoria profesional tras considerar que es el tiempo pertinente para tomar esta decisión.

El actual jugador de los Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX dejará el fútbol tras 20 años de carrera, aunque no se despide del todo debido a que planea continuar ligado al deporte desde otra faceta.

En declaraciones ofrecidas durante una reciente entrevista para TUDN, el jugador habló sobre el nivel de otros grandes jugadores que marcaron su carrera a lo largo de este tiempo, dando como punto ejemplar al delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández, a quien reconoció como uno de los más importantes de los últimos años.

Sorpresivamente el jugador mencionó a cinco futbolistas a los que se tuvo que enfrentar a lo largo de su carrera y que los considera todo unos ídolos.

“Te haría un top 10, pero te voy a dar cinco. Messi y Cristiano, que la verdad son impresionantes… me tocó jugar contra ellos en España y en el Mundial de Clubes con Cruz Azul, impresionantes esos dos”, dijo.

“El otro Rafael Márquez, mis respetos también, jugadorazo . ‘Chicharito’ que también me tocó ir con él al Mundial, él ya estaba vendido al Manchester United, un jugador de cualidades diferentes y podría meter a Carlos Vela, un jugador fuera de serie”, agregó Barrera en sus declaraciones.

Pablo Barrera, quien debutó con los Pumas de la UNAM en el año 2005, aseguró que no tiene interés de abandonar el deporte completamente y espera seguir formando parte de él, pero en una nueva faceta para su carrera profesional.

Cuauhtémoc Blanco pide el retiro de Chicharito Hernández. Crédito: Juan Carlos Cubeyro | Imago7

“Justo platiqué eso con los dueños (Querétaro) y mi idea es ser como entrenador, obvio me quiero preparar más tiempo y después ya dos o tres años ya hacerlo, pero si tengo en la cabeza seguir en el fútbol ayudando a los jóvenes”, indicó.

“La verdad (la carrera en el fútbol) es complicada, pero en un recuento de mi carrera y te juro que estoy muy contento, con altibajos y todo lo que tiene el futbol siempre dando lo mejor de mí en los equipos que estuve, me iba bien o mal , pero me quedo con el Pablo Barrera de cuando tenía momentos malos siempre salí adelante”, concluyó el jugador.

Sigue leyendo:

–Armando ‘Hormiga’ González habla sobre la inclusión de extranjeros en Chivas

–André Jardine destaca la importancia de quedar alto en la Liga MX

–Devin Haney considera que Terence Crawford debería pensar en el retiro