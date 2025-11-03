André Jardine destaca la importancia de quedar alto en la Liga MX

Las Águilas del Club América lograron una valiosa victoria 2-0 ante el Club León este fin de semana para asegurar su clasificación directa entre los cuatro primeros lugares para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, hecho que los mantiene como uno de los equipos más fuertes del campeonato y especialmente como unos firmes candidatos para quedarse con el título de campeón.

Ante este hecho el entrenador brasileño del cuadro de Coapa, André Jardine, resaltó en declaraciones a diversos medios de comunicación lo importante que es alcanzar estos registros para la etapa final del torneo debido a que les brinda una mayor posibilidad de luchar por el trofeo de campeón.

Asimismo afirmó que su equipo mantiene un alto ritmo competitivo a pesar de las múltiples complicaciones que han tenido que enfrentar en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX, especialmente la ausencia de jugadores claves de la plantilla a causa de diversas lesiones que los han dejado sin actividad.

“Celebrar este objetivo, ya garantizamos dentro de los cuatro, por el equilibrio de la Liga, es algo que hay que celebrar, terminar el cierre de torneo, peleando por el liderato, teniendo la curiosidad que ante los cuatro equipos que estamos peleando los lideratos fue fuera de casa, eso valora la forma en la que estamos, peleando en la última jornada es importante, felices, pese a los puntos que se nos escaparon, pero no hay equipo que no haya perdido, hay que mostrar las cosas buenas”, expresó.

Es importante resaltar que el Club América se tendrá que enfrentar en la última jornada contra los Diablos Rojos del Toluca, actual campeón de la Liga MX y equipo con el que se encuentra igualado con 34 puntos en la tabla de posiciones, por lo que sumar un triunfo en este partido es vital para poder quedar en la segunda posición de la competencia.

“Uno de estos grandes duelos de la liga, Toluca sigue muy bien, haciendo buen torneo, siempre partidos difíciles jugar con ellos, en su casa, la verdad tenemos buenos resultados, con América yo he ganado, empatado y perdido, es un. Sitio difícil, pero no imposible, va a ser uno de estos grandes partidos de la primera fase, ustedes, los aficionados y nosotros, los jugadores disfrutan este tipo de juegos”, destacó Jardine.

Águilas del América. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

“Los actualizo de cómo vamos. Zende ya el lunes entrena al parejo con el elenco, espero que esté disponible. Henry y Zúñiga son dos jugadores que hay que testearlos, tienen chances de estar, no puedo decir que estarán. Violante va a tardar un poco más, tiene chance de estar, pero menor que los otros”, agregó.

Para finalizar, Jardine detalló el total respaldo que posee el equipo por parte del propietario del club, Emilio Azcárraga, quien recientemente compartió con ellos para poder desearles el mayor de los éxitos y mantener el gran legado que han venido forjando desde que conquistaron el tricampeonato de la Liga MX.

“Nos desea buena suerte, foco máximo, son partidos que no nos sobran, lo importante es quedar lo más adelante que se pueda, es algo que estamos conscientes, reforzó el apoyo, estar juntos, que todos se recuperen, que se cuiden, que busquen su mejor versión, sabemos la importancia de tener un elenco fuerte como construimos, pero sanos, en esta Liguilla, sin llegar al cien por ciento, pero con ganas de Liguilla”, concluyó el brasileño en sus declaraciones.

