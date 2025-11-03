Armando ‘Hormiga’ González habla sobre la inclusión de extranjeros en Chivas

El futbolista mexicano de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Armando “Hormiga” González, volvió a brillar con la camiseta del Rebaño Sagrado y reafirmó su papel como una de las figuras más destacadas en el presente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX; esto debido a que marcó un gol ante los Tuzos de Pachuca este fin de semana para consolidar el triunfo de su club.

Esta anotación no solo significó el triunfo 0-1 para Chivas en la Jornada 16, sino también su undécimo gol del torneo, con el que alcanzó a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis) en la cima de la tabla de goleo.

Al finalizar el encuentro disputado en el Estadio Hidalgo, el atacante tapatío compartió su emoción por representar al talento nacional dentro de un club que históricamente apuesta solo por futbolistas mexicanos durante una conversación ofrecida para TUDN, donde sostuvo que es importante seguir apostando por el talento local para elevar el nivel competitivo de la liga.

“Un orgullo demostrar que los mexicanos sí podemos, muchos dicen que ‘Chivas debería jugar con extranjeros’, que ya no nos da. Yo veo a mis compañeros, a mis amigos de fuerzas básicas, a los que están en Tapatío, en la Sub-21 y pienso ‘sí podemos, los mexicanos sí podemos’”, expresó.

Perseverancia y recompensa

El camino hacia ese gol no fue sencillo para González debido a que durante la primera mitad desperdició al menos tres oportunidades claras frente al arco, pero su perseverancia acabó rindiendo frutos en el minuto 71.

El delantero reconoció el respaldo que recibió por parte de sus compañeros de equipo y el valor de la constancia en momentos difíciles para poder superar estos contratiempos y posteriormente ver los resultados.

“Solo palabras de agradecimiento a mis compañeros que, a pesar de los errores que cometí en el primer tiempo, me apoyaron y animaron. Nunca dejé de buscar el gol, sé que voy a fallar, pero si sigo intentando al final se va a dar”, resaltó.

Con 11 tantos en su cuenta, la ‘Hormiga’ González se perfila como uno de los favoritos para quedarse con el título de goleo, que podría definir el próximo fin de semana cuando Chivas reciba a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron.

Para finalizar, el jugador del Rebaño Sagrado también fue cuestionado sobre una posible convocatoria a la Selección Mexicana por parte de Javier Aguirre para lo que será el camino al Mundial de la FIFA 2026; ante este hecho el atacante mostró madurez y mesura al responder:

“Eso se da solo, yo tengo que enfocarme en mi día a día, si me convocan es resultado de mi trabajo y si no me convocan seguiré trabajando”, concluyó.

