Devin Haney considera que Terence Crawford debería pensar en el retiro

El reconocido boxeador estadounidense, Devin Haney, decidió pronunciarse sobre el momento que atraviesa el nuevo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Terence Crawford, luego de la victoria que consiguió el pasado 14 de septiembre ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez; considerando además el futuro de esta estrella dentro de los cuadriláteros.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para FightHub TV, Haney, quien también alcanzó el estatus de campeón indiscutido pero en la división de peso ligero, consideró que respeta profundamente la carrera de Crawford, pero consideró que ya es momento de entender que debe colgar los guantes para darle una ventana a las nuevas generaciones del pugilismo mundial.

El peleador de 27 años destacó que “ya ha logrado todo en el boxeo” y que es momento de abandonar el ring para dedicarse a otras cosas que no pongan en riesgo su salud y capacidad física.

“Pero entiendo de dónde viene, él siente que está en la cima de su y es verdad, está en la cima, así que, ¿por qué parar?”, añadió Haney, mostrando empatía con la decisión de su colega de seguir compitiendo pese a haber conquistado prácticamente todo.

Aunque su tono fue de admiración, Haney también compartió su opinión personal sobre lo que él haría en una situación similar.

“Simplemente no creo que deba continuar, pero es fácil para mí decirlo”, expresó el originario de San Francisco, sugiriendo que, tras alcanzar la cúspide del deporte, podría ser el momento ideal para que Crawford se retire.

Crawford, una leyenda viva del boxeo moderno

Las declaraciones de Haney llegan apenas semanas después de la hazaña lograda por Terence Crawford el pasado 14 de septiembre, noche en la que el peleador de Omaha escribió su nombre con letras doradas en la historia del boxeo al convertirse en el primer hombre en la era de los cuatro cinturones en coronarse campeón indiscutido en tres categorías distintas gracias al triunfo que logró con decisión unánime ante el Canelo Álvarez.

Con 38 años, Crawford añadió los títulos supermedianos a una colección que ya incluía los campeonatos absolutos de peso superligero y welter.

Es importante resaltar que Terence Crawford ha abierto el debate sobre cuándo un campeón debe detenerse debido a que tiene una edad bastante avanzada para un peleador profesional; esto debido a que existen muchas leyendas que extendieron su punto máximo como Sugar Ray Leonard, que perdió su invicto a los 35 años, o Roy Jones Jr., derrotado contundentemente a los 34.

A pesar de esto el pugilista estadounidense cosecha todavía un récord impecable y una carrera prácticamente perfecta, por lo que dudan que todavía tenga pensado colgar los guantes y si seguirá los pasos de Floyd Mayweather Jr. para llegar a los 50 combates.

Sigue leyendo:

–Ryan García podría enfrentar a Mario Barrios por el título mundial

–Valtteri Bottas habla sobre sus expectativas con Sergio ‘Checo’ Pérez

–Gervonta Davis recibe una nueva demanda por violencia doméstica