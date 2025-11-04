“Una decepción personal”: Raphinha reconoce su frustración por no ganar el Balón de Oro

El Balón de Oro, el premio individual más codiciado del fútbol, a menudo genera debates y frustraciones entre quienes se sienten merecedores del galardón. Este año, la figura que expresó abiertamente su decepción fue el atacante brasileño Raphinha, quien tuvo una campaña estelar, pero se quedó corto en la votación.

El futbolista, que milita en el FC Barcelona, confesó que su exclusión del palmarés de la France Football lo impactó a nivel personal, pues había cifrado grandes esperanzas en la victoria tras su notable rendimiento.

La sinceridad del brasileño

Raphinha, conocido por su velocidad y capacidad de desequilibrio en el campo, no ocultó que su ambición pasaba por recibir el máximo reconocimiento individual. El brasileño fue muy explícito al hablar del vacío que le dejó la derrota, aunque lo enmarcó en su alta autoexigencia.

“No ganar el Balón de Oro fue una decepción personal, no lo voy a negar.” El jugador admitió que trabajó toda la temporada pensando en ese objetivo, lo que hizo que la derrota fuera especialmente difícil de asimilar, a pesar de reconocer el gran nivel de sus competidores.

Raphinha durante el partdio entre el FC Barcelona y el Valladolid. Crédito: Manu Fernandez | AP

“Había puesto mucho empeño y ambición en ese objetivo. Estar entre los nominados es un honor, pero la meta era ganarlo.”

Los números de una temporada estelar

Si bien el premio finalmente fue para Osumane Dembelé, las estadísticas de Raphinha en la temporada 2024-2025 fueron de élite y justificaban su candidatura: En total el brasileño tuvo 35 contribuciones de gol. Con 21 goles y 14 asistencias.

