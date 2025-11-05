FBI: amenazas de bomba en elecciones de Nueva Jersey estarían vinculadas a emails desde Rusia

Muchas de las amenazas de bomba contra centros de votación recibidas ayer en varios condados de Nueva Jersey parecían provenir de dominios de correo electrónico rusos, informó el FBI hoy.

“El FBI tiene conocimiento de amenazas de bomba contra centros de votación en varios estados, muchas de las cuales parecen provenir de dominios de correo electrónico rusos. Hasta el momento, ninguna de las amenazas ha sido considerada creíble”, dijo el comunicado de la agencia federal. “La integridad electoral es una de las principales prioridades del FBI. Seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios policiales estatales y locales para responder a cualquier amenaza contra nuestras elecciones y proteger a nuestras comunidades mientras los estadounidenses ejercen su derecho al voto”.

Según PIX11 News, al menos una persona, un menor no identificado de North Brunswick, fue arrestado y acusado de enviar un mensaje de texto con una amenaza de explosión al centro de votación de la escuela primaria Livingston Park alrededor de las 8:15 a.m. Esto provocó la intervención de agentes y unidades caninas detectoras de explosivos del Departamento del Alguacil del condado Middlesex, quienes no encontraron ninguna evidencia de peligro. No se ha aclarado si esa amenaza tiene vínculo con las recibidas en otros centros de votación de Nueva Jersey vía correo electrónico. La investigación continúa.

Varios centros de votación en todo Nueva Jersey cerraron temporalmente el martes por la mañana tras recibir una oleada de amenazas por correo electrónico, informó el fiscal general estatal, Matthew Platkin, en un comunicado en Twitter/X. Estas amenazas llegaron cuando los residentes acudían a votar para elegir al próximo gobernador, entre otras opciones. Finalmente, la candidata demócrata Mikie Sherrill derrotó a Jack Ciattarelli, ex representante estatal y republicano respaldado por el Donald Trump.

“Esto es un intento de suprimir el voto aquí, y no creo que los habitantes de Nueva Jersey vean con buenos ojos ese tipo de manipulación en nuestro sistema electoral”, comentó Sherrill durante la jornada, reportó ABC News.

Los centros de votación afectados abarcaron los condados Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean y Passaic, algunos de los cuales pudieron permanecer abiertos hasta tarde para compensar la interrupción matutina, acotó Daily News.

Statement of Attorney General Matthew J. Platkin Regarding Today’s Election. pic.twitter.com/88jdSbWMnM — Attorney General Matt Platkin (@NewJerseyOAG) November 4, 2025

También ayer hubo amenazas falsas de bombas en aeropuertos de otros dos estados que estaban celebrando elecciones: Virginia (DCA) y Nueva York (LGA). No se ha determinado el origen de estos casos ni un posible vínculo con las amenazas de Nueva Jersey.