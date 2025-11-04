Fiscal general de NJ reporta varias falsas alarmas de bomba en centros de votación

NUEVA YORK – El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, informó que falsas alarmas de bomba se han registrado en varios centros de votación en el estado este martes en pleno inicio de la jornada electoral.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los falsos avisos alteraron la jornada de elecciones en al menos siete condados del estado.

“Temprano esta mañana, oficiales respondieron a amenazas de bomba que fueron recibidas por correo electrónico y que involucran ciertos lugares de votación en condados como Bergen, Essex, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean y Passaic. Oficiales de ley y orden han respondido a cada lugar de votación afectado y han trabajado rápidamente para asegurar las ubicaciones de votación y la seguridad de cada votante. Algunas de estas ubicaciones ya han reabierto al público. En otros, fueron dirigidos a ubicaciones cercanas para emitir su voto”, indica un mensaje en la cuenta de Facebook de la fiscalía compartido a las 8:15 a.m.

Platking aseguró que “los votantes deben seguir confiando en que pueden emitir su voto sin temor a intimidaciones, y continuaremos trabajando incansablemente para garantizar unas elecciones libres, justas y seguras”.

“Que no quepa duda: no toleraremos ningún intento de interferir en nuestras elecciones, y responsabilizaremos con prontitud a cualquiera que intente interferir con la seguridad de nuestro proceso electoral”, puntualizó en la entrada.

El funcionario emplazó a las personas que identifiquen actividad sospechosa en un centro de votación a reportar la situación al FBI (Negociado Federal de Investigaciones).

Hasta el momento, no se ha arrestado al sospechoso o sospechosos de circular las amenazas de bomba.

Entre las varias contiendan que se definirán en las elecciones de este martes en NJ, se encuentra la de la gobernación. Los dos candidatos con mayor potencial son el republicano Jack Ciattarelli y la demócrata Mikie Sherrill.

Por el puesto de vicegobernador, compiten, con mayores probabilidades de prevalecer, el republicano Jim Gannon y el demócrata Dale Caldwell.

Los electores además elegirán a miembros de la Asamblea General, Alguacil y Secretario del Condado, entre otros.

