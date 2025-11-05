Abortan vuelo de Delta en aeropuerto LGA de Nueva York por amenaza de bomba

Un vuelo de Delta Airlines fue evacuado en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York noche después de que la tripulación reportara una amenaza de bomba.

Fue el segundo incidente en un terminal aéreo estadounidense en un solo día, tras una alerta similar en el Ronald Reagan Washington National Airport, ubicado en Virginia, el martes por la mañana. Allí una persona supuestamente advirtió que un vuelo de United Airlines explotaría al aterrizar a menos que los controladores aéreos entregaran $500,000 dólares en criptomonedas. La oficina del FBI en Washington dijo que había respondido a informes de una amenaza de bomba allí y no encontró ningún peligro, indicó NBC News.

También ayer un avión de carga de UPS se estrelló en el aeropuerto de Louisville (Kentucky) y provocó un gran incendio mortal.

En el caso de Nueva York, un vuelo de Delta con destino a Minneapolis estaba a punto de partir del Terminal C de LaGuardia alrededor de las 8 p.m. cuando la tripulación reportó la amenaza, según la policía de la Autoridad Portuaria, destacó New York Post.

El avión fue retirado del terminal y los pasajeros fueron evacuados mientras las autoridades examinaban y registraban el equipaje. Los pasajeros fueron trasladados en autobús de regreso al edificio y la aeronave fue liberada aproximadamente a las 10 p.m.

“Antes de la salida desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York (LGA), los pasajeros del vuelo 2313 de Delta con destino a Minneapolis-St. Paul (MSP) desembarcaron y fueron transportados de regreso al terminal debido a una posible preocupación de seguridad”, declaró un portavoz de Delta Airlines en un comunicado. Y agregó que el vuelo permanecería retrasado durante la noche en y partiría el miércoles por la mañana.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados es primordial, y les pedimos disculpas por la demora en sus viajes”, continuó el portavoz de Delta.

El viernes pasado, Día de Halloween, dos aviones de United rozaron entre sí en una pista en LaGuardia y tres trabajadores resultaron heridos en el aeropuerto JFK, mientras ambos terminales enfrentaban fuertes vientos y la escasez de personal por el cierre del gobierno federal.