Lamine Yamal evita la derrota del Barcelona en un vibrante 3-3 ante Brujas en Champions League

La mejor versión de Lamine Yamal, decisivo con un gol y protagonista en la acción que terminó en un autogol rival, sostuvo al FC Barcelona en su visita a Bélgica, donde el conjunto de Hansi Flick volvió a exhibir graves problemas defensivos frente al Brujas (3-3).

El joven atacante recuperó sensaciones tras varias semanas con molestias en el pubis y asumió el liderazgo ofensivo de un Barça que tuvo que remar a contracorriente durante todo el encuentro. El cuadro belga se adelantó en tres ocasiones, pero no logró cerrar el triunfo ante la insistencia culé.

El punto obtenido sabe a poco para el Barcelona, que dejó pasar una buena oportunidad para afianzarse en la zona alta de la fase de grupos de la Champions League.

Con el mismo once que venció al Elche (3-1), el Barça se vio sorprendido desde el inicio. El Brujas presionó alto, bloqueó la salida de De Jong y Casadó, y encontró premio rápido: Tresoldi puso el 1-0 tras una jugada en la que Koundé habilitó a Forbs, asistente del tanto.

La reacción culé fue inmediata. A los dos minutos, Fermín habilitó a Ferran Torres, que definió con calidad para el 1-1, séptimo gol del valenciano esta temporada.

El conjunto catalán ganó confianza y generó peligro con remates de Fermín y Rashford, pero volvió a pagar caro su fragilidad atrás. Una transición rápida tras un córner permitió a Forbs marcar el 2-1 al minuto 17, dejando en evidencia la falta de contundencia blaugrana.

Tras el descanso, el cuadro visitante aumentó la presión y siguió creciendo al ritmo de Yamal. El portero local evitó su gol y Flick movió piezas con los ingresos de Lewandowski y Dani Olmo.

Los cambios dieron resultado: primero, Eric García rozó el empate con un disparo al travesaño y, luego, Lamine Yamal construyó el 2-2 con una gran combinación con Fermín, definiendo con sutileza al 61′.

Pero el disfrute duró poco. Nuevamente, el Brujas castigó los errores defensivos culés. Forbs amenazó primero y, enseguida, un pase filtrado dejó mano a mano al delantero portugués, que picó ante Szczesny para el 3-2 (64′).

En plena búsqueda del empate, el VAR anuló un penalti a Forbs antes de que un centro de Yamal terminara desviado por Tsolis hacia su propio arco (3-3, 77′). El Barça se lanzó por la victoria, pero siguió sufriendo atrás. Una salida fallida de Szczesny terminó en gol local sobre la hora, aunque el VAR lo invalidó por falta.

