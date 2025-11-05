Joan Laporta confirmó que el Barcelona podría volver a jugar en el Camp Nou a finales de noviembre

El presidente Joan Laporta ha afirmado este miércoles, desde Brujas, Bélgica (donde el equipo disputa un partido de la Champions League), que el club “confía en que el Spotify Camp Nou vuelva a albergar partidos del primer equipo a finales de noviembre”.

Laporta explicó que el objetivo es disputar un encuentro oficial en casa en dos posibles fechas: el 22 de noviembre contra Athletic Club o el 29 de noviembre frente a Deportivo Alavés.

Para que el regreso se concrete, el club necesita obtener los permisos administrativos de la fase 1B de las obras, lo que permitirá abrir con un aforo de 45,000 espectadores.

Por el momento, ya se cuenta con la licencia de final de obra de la fase 1A, lo que habilita realizar un entrenamiento público en el estadio con aforo de 23,000 personas, previsto para este viernes.

Sobre ese entrenamiento-prueba Laporta señaló: “Es un test que tenemos que hacer, un entrenamiento para saber si funcionan todos los aspectos necesarios para organizar un partido de fútbol. Todo está listo, pero hay que probarlo en público.”

Respecto al técnico Hansi Flick, indicó: “Me consta que está muy a gusto y que le hace mucha ilusión volver al estadio, donde será el entrenador de un campo con 105,000 espectadores.”

Sigue leyendo:

–“Una decepción personal”: Raphinha reconoce su frustración por no ganar el Balón de Oro

–Conmovedor homenaje del Real Madrid a Diogo Jota antes de visitar al Liverpool por Champions

–Cristiano Ronaldo reabre el debate: “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo” [Video]