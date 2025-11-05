Louis CK recibió $4.35 millones de dólares por su mansión en Shelter Island

El comediante Louis CK ha logrado deshacerse de su casa en Shelter Island, Nueva York. La venta de la propiedad se cerró en agosto de este año por $4.35 millones de dólares.

La falta de interesados en la propiedad hizo que el comediante rebajara su precio y cambiara de agentes de bienes raíces para que se encargaran de la venta. La última vez que estuvo disponible en el mercado marcaba un precio de $4.3 millones de dólares, lo que quiere decir que el trato se cerró por $500,000 dólares más.

Sin embargo, la misma propiedad ya había estado disponible en agosto del año pasado por $9.2 millones de dólares, lo que quiere decir que terminó recibiendo mucho menos de lo que esperaba inicialmente. Igualmente, la cifra de venta está por encima de los $2.4 millones de dólares que él pagó por el sitio en 2014.

En el último listado, disponible en la página web de Compass, se describía como una “impresionante casa Tudor de 1901” que “ha sido restaurada magistralmente, combinando el encanto del viejo mundo con la sofisticación moderna”.

La casa principal tiene una extensión de 4,957 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado dice: “Se sentirá transportado por las paredes de yeso originales y seis espectaculares chimeneas, cuidadosamente combinadas con las comodidades actuales: aire acondicionado central, calefacción mejorada y aislamiento de alta eficiencia energética en todas las plantas superiores”.

La propiedad está rodeada de mucha naturaleza, lo que ofrece una sensación de tranquilidad y privacidad. En el exterior también hay áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Aunque la venta se cerró el agosto, por los momentos no se ha dado información sobre la identidad del nuevo propietario, por lo que se puede asumir que no es un famoso.

Sigue leyendo:

• Leonardo DiCaprio rebaja el precio de su mansión en Malibú

• Piden $7.5 millones de dólares por antiguo hogar de Bela Lugosi, protagonista de ‘Drácula’

• Antiguo apartamento de Paul Newman está disponible por $1.69 millones de dólares