Piden $7.5 millones de dólares por antiguo hogar de Bela Lugosi, protagonista de ‘Drácula’

El mismo 31 de octubre se informó que la propiedad en Outpost Estates, California, que perteneció al actor que interpretó a Drácula en 1931, está en venta. Bela Lugosi alquiló la propiedad durante una temporada.

Esta es la primera vez que la mansión está disponible en 50 años, por lo que es un verdadero atractivo en el mercado de bienes raíces. Su precio es de $7.5 millones de dólares.

La propiedad es conocida como ‘Villa Dorada’ y su construcción data de los años 20. Una de las características que se resaltan del sitio es su estilo neocolonial español.

Se dice que Lugosi alquiló y vivió en la propiedad a inicios de los años 30, cuando su carrera estaba comenzando. El actor es ampliamente conocido por haber dado vida a Drácula. Murió en agosto de 1956.

Tras el paso del actor, se dice que han vivido en la propiedad otras personas vinculadas al mundo del espectáculo, aunque su nombre es el que más resalta.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe la residencia como “una finca de estilo neocolonial español de 1929 meticulosamente conservada, elegantemente ubicada en una tranquila calle sin salida en la prestigiosa urbanización Outpost Estates”.

La casa principal tiene una extensión de 7,400 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado también dice que “esta joya arquitectónica es un testimonio del arte y el espíritu cultural de la época dorada de Los Ángeles”.

Al exterior la propiedad cuenta con áreas verdes, terrazas, comedor y otros espacios ideales para disfrutar de las vistas y compartir con familiares o amigos.

