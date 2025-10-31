Antiguo apartamento de Paul Newman está disponible por $1.69 millones de dólares

En verano de este año, se cerró la venta del antiguo penthouse de Paul Newman y Joanne Woodward en Manhattan, Nueva York, y ahora ha entrado al mercado otro apartamento dentro del mismo edificio y que también perteneció al actor.

La propiedad que acaba de entrar al mercado está disponible por $1.69 millones de dólares. Lo que más llama la atención es que esta es la primera vez que el dúplex está disponible en cuatro décadas.

El apartamento formaba parte de la residencia de Newman, aunque era usado como habitación de invitados y como oficina para el actor, quien murió en 2008.

Hay que recordar que el penthouse entró al mercado de bienes raíces en diciembre del año pasado por $9.95 millones de dólares, pero hubo tantos interesados que se terminó vendiendo por $14 millones de dólares.

La venta del dúplex está a cargo de los mismos agentes de bienes raíces y en el listado, disponible en la página web de Corcoran, se describe como una propiedad que “encarna una sofisticación atemporal y una discreta elegancia en una de las cooperativas más distinguidas de Carnegie Hill”.

El apartamento está distribuido en dos plantas con dos dormitorios, un baño, sala de estar, comedor, cocina y otras comodidades. Sobre el interior, el listado dice que “un amplio y acogedor vestíbulo da paso a una espaciosa sala de estar y comedor con detalles de preguerra y vistas al jardín a través de grandes ventanales”.

Además de las comodidades del dúplex y su relación con uno de los actores más importante de la historia de Hollywood, esta propiedad resalta por estar dentro de un edificio que cuenta con varios servicios como portero las 24 horas del día, gimnasio y otras áreas comunes.

El nuevo propietario también deberá hacerse cargo de un pago mensual de $4,150 dólares para cubrir el mantenimiento del edificio, el cual fue diseñado por James Edwin Ruthven Carpenter Jr. en los años 20.

