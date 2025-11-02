Leonardo DiCaprio rebaja el precio de su mansión en Malibú

Leonardo DiCaprio no ha logrado deshacerse de la casa en Malibú, California, que puso en venta en verano de este año. La falta de interesado lo ha obligado a rebajar significativamente el precio de la propiedad.

La casa entró al mercado en julio de este año por $23 millones de dólares, pero ahora está disponible por $19.9 millones de dólares. Pese a la gran rebaja, su precio sigue estando por encima de los $13.75 millones de dólares que el actor ganador del Oscar pagó por ella en 2021.

Desde que se puso en venta por primera vez, DiCaprio también dio la opción de alquilarla. Inicialmente, esperaba recibir $65,000 dólares mensuales, pero ahora lo ha rebajado a $59,000 dólares al mes.

La venta sigue estando a cargo del mismo agente de bienes raíces y el listado sigue disponible en la página web de Coldwell Banker, en el que se resalta que “Vivir en un lugar así, donde se puede ver cómo los escarpados acantilados se funden con el mar y los delfines juegan frente a la costa, es algo realmente excepcional”.

La casa de DiCaprio en Malibú tiene una extensión de 3,268 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, también dice que “los espacios interiores de la casa están impecablemente detallados y cuentan con grandes puertas de cristal en todas las habitaciones que se abren a amplios patios y balcones, permitiendo la entrada de la brisa marina”.

La característica principal de la casa es su cercanía al mar, lo que no solo ofrece unas vistas envidiables, sino también el acceso rápido y la oportunidad de poder disfrutar de un día de playa.

La propiedad también tiene terraza y espacio suficiente al aire libre para compartir con familiares o amigos.

Se desconoce cuál es la razón por lo que DiCaprio ha decidido vender esta casa frente al mar en este momento. Hay que recordar que muchas personalidades de Hollywood han decidido deshacerse de algunas propiedades tras los devastadores incendios de Los Ángeles en enero de este año.

