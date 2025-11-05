Madonna llena de elogios a Rosalía por su nuevo álbum: “Visionaria”

La ‘Reina del Pop’ Madonna elogió el trabajo de la cantante española Rosalía en su nuevo álbum ‘Lux’, que se estrenará en todas las plataformas el próximo 7 de noviembre.

Madonna usó su cuenta de Instagram para compartir una foto del álbum de Rosalía y aseguró que la cantante española es una “visionaria”.

“Gracias, Rosalía. Eres una auténtica visionaria”, escribió Madonna y añadió “”no puedo dejar de escucharlo”.

Este mensaje llega dos días antes del estreno mundial del tan esperado álbum de Rosalía tras el gran éxito de ‘Motomami’ con el que la artista española ganó tres Grammy Latino.

Madonna ya había expresado su admiración por Rosalía. En 2018, cuando la artista española no había alcanzado la fama mundial que tiene ahora, Madonna conoció su música e intentó que la catalana actuara para ella en un evento privado por su cumpleaños en Marruecos.

“Hace un año la descubrí y traté de todas las formas posibles que viniera a Marruecos por mi cumpleaños para que actuara para mí. En ese momento nadie sabía quién era. Pensaba que yo era la única persona que la conocía”, relataba la cantante en una entrevista con El Mundo.

Sin embargo, Madonna no consiguió su show privado de Rosalía debido a cuestiones logísticas y la cantidad enorme de dinero que implicaba.“Apareció un mánager, luego un agente… y de repente ya había cinco personas que querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero. Me informaron de que el equipo de Rosalía lo componían treinta y seis personas. Así que finalmente no vino”, contó la cantante estadounidense.

El nuevo álbum de Rosalía ha causado mucha expectativa, principalmente tras el estreno de su adelanto Berghain, tema en el que se incluye la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres, Björk e Yves Tumor.

Sin embargo, el lanzamiento mundial se ha visto afectado por la filtración de las canciones en Internet, según informó EFE. La edición digital de ‘Lux’ está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18.

El disco incluye canciones con títulos como ‘Sexo, violencia y llantas’, ‘Dios es un stalker’, ‘Sauvignon Blanc’, ‘La rumba del perdón’, ‘La perla’, ‘Reliquia’ y ‘Mio cristo’, en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.

