Publican video romántico de Caramelo y Manelyk pese a que ellos afirman que no están juntos

En toda una novela se ha convertido la relación entre Manelyk González y Caramelo, pues luego de decir que habían terminado, han filtrado un video en el que se les vio bastante románticos en el backstage de Premios Billboard a la Música Latina 2025.

En el programa En Casa con Telemundo compartieron estas imágenes que han acaparado la atención en redes sociales, pues hasta hace poco afirmaban que no tenían nada juntos, e incluso, la exintegrante de Acapulco Shore afirmó que no volvería con el dominicano.

Sin embargo, el audiovisual demuestra lo contrario, pues se les ve bastante cómodos juntos, mientras se abrazaban y se daban algunos besos.

El video de Manelyk y Caramelo

Carlos Adyan, conductor del show de Telemundo, afirmó: “Les tenemos tremenda bomba y es que se filtró un video de Manelyk y Caramelo peleando fuera de los premios, pero se vieron muy concentrados hablándose pegaditos, pero después de la pelea se vinieron estas imágenes. Besitos y abrazos. Claramente, hay algo entre ellos y él sí tenía conocimiento de las flores que le envió pues ahí todavía hay amor”.

Este video viene a cambiar la versión que justamente Manelyk dio esta semana en el mismo programa, durante una entrevista con Gabriel Coronel. “Estuvimos tres meses, casi cuatro, para mí, no es que sea él, estoy hablando en general, una relación de tres meses no es un noviazgo, es un tiempo muy corto”, afirmó.

Además, negó cualquier posibilidad de volver con el ganador de La Casa de los Famosos All-Stars: “Yo chancla que tiro, no la vuelvo a recoger”.

En las redes sociales, muchos se han mostrado contentos con las nuevas imágenes, pues consideran que ambos hacen buena pareja. “Tan bellos que se ven juntos”, “Qué viva el amor”, “Caramelyk no se va porque hay amor verdadero y real”, escribieron algunos usuarios en la cuenta en Instagram de En Casa con Telemundo.

Sigue leyendo:

· Manelyk González dice que no terminó con Carlos “Caramelo” Cruz por el “hate”

· ¿Por qué Manelyk González se mudó a Los Ángeles?

· Manelyk González eligió el “contacto cero” tras su ruptura con Carlos “Caramelo” Cruz