Yailin La Más Viral y Manelyk se van de fiesta en Miami 

Yailin La Más Viral y Manelyk González se robaron las miradas y acapararon las redes sociales tras protagonizar una divertida noche de fiesta en la vibrante ciudad de Miami luego de los Premios Billboard a la Música Latina. Las dos jóvenes figuras del entretenimiento, una de la música urbana y la otra de los reality shows más polémicos, demostraron tener una gran química y una energía contagiosa mientras compartían un inolvidable momento juntas en una discoteca.

A través de las historias de Instagram de ambas celebridades, sus seguidores pudieron ser testigos de varios instantes de su encuentro. La noche comenzó incluso antes de llegar al lugar de la fiesta, pues uno de los primeros clips mostraba a la dominicana, con un atuendo bastante sugerente y sexy, disfrutando de música a todo volumen dentro de un vehículo en compañía de la exintegrante de Acapulco Shore.

Yailin y Manelyk de fiesta

La espontaneidad fue la protagonista del video que mostraba a Manelyk luciendo un look distinto, con su cabello de un tono rubio. “Soy Manelyk rubia”, decía la creadora de contenido con entusiasmo, mientras Yailin, la intérprete de éxitos como ‘Chivirika’ y ‘Narcisista’, la enfocaba con su cámara y bromeaba con una corta y ocurrente frase: “¡La perdimos!”, haciendo referencia al evidente estado de ánimo de su amiga.

Una vez en la discoteca, la fiesta continuó con más intensidad. En otro de los videos compartidos, se pudo ver a la mexicana en plena euforia, coreando con gran emoción el tema ‘Bing Bong’, uno de los sencillos más virales y reconocidos de la ex de Anuel AA.

Este gesto no pasó desapercibido para los seguidores de la artista dominicana, quienes rápidamente llenaron las redes sociales de comentarios positivos y muestras de cariño. Mensajes como: “Ese es el mejor premio, el cariño de las personas”, “Así mismo, Yaya positiva”, y “Lo que sonó el año entero, Bing Bong”, se leyeron entre las reacciones, celebrando tanto la amistad entre las jóvenes como el éxito musical de Yailin.

