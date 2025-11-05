Organización Miss Universo sancionó a Nawat Itsaragrisil por insultar a Fátima Bosch

La organización Miss Universo anunció sanciones en contra de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, por el altercado que tuvo con Fátima Bosch, representante de México, durante la 74ª edición del concurso que se celebra en Bangkok.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, anunció que se aplicaron sanciones contra Itsaragrisil luego de que agredió verbalmente a Bosch durante la ceremonia de imposición de bandas. El empresario asiático señaló públicamente a Bosch de no querer publicar contenido sobre el país anfitrión en sus redes sociales e incluso la llamó “cabeza hueca”.

Tras el incidente, Rocha aseguró que se activó un protocolo para limitar la participación de Itsaragrisil en las actividades del certamen y su interacción con las candidatas.

“Ninguna jamás debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea porque nadie es más que el otro (…) No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, expresó Raúl Rocha Cantú.

Rocha Cantú denunció además el “grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa” y recordó los valores del Miss Universo.

“Miss Universo es una plataforma de empoderamiento a la mujer y que sean escuchadas sus voces en el mundo”, dijo. “Muchas de ellas precisamente luchando tras haber pasado por episodios como el protagonizado el día de hoy”, señaló.

Durante el altercado Fátima Bosch trató de defenderse y fijar un límite ante los ataques de Itsaragrisil. Sin embargo, en medio de la discusión la mexicana salió del salón y fe seguida en solidaridad por otras candidatas como como Miss Iraq y la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig. Otras intentaron salir de la sala pero Itsaragrisil les dio un ultimátum y les dijo que si querían continuar en el certamen se quedarían en la sala.

Al salir de la sala, Fátima Bosch denunció ante la prensa haber sido víctima de maltrato verbal por parte del director regional del certamen.

“El modo en el que me trató sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, eso no está bien. Y espero que todas las mujeres, si tienen un gran sueño, si tienen un cronómetro, si ese valor es su dignidad, deben irse”, dijo a la prensa.

Tras el incidente Nawat Itsaragrisil pidió perdón por medio de un ‘live’ en TikTok. “Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala”, dijo.

