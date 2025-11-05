Yordi Rosado dijo cómo era la relación con su padre por problemas con el alcohol

Yordi Rosado, a través de una entrevista en ‘Montse&Joe’, explicó cómo era la relación que tenía con su padre, dado que no fue muy afectuoso con él porque su progenitor tenía problemas con el alcohol. Después de tanto buscar ayuda, lo tuvo que internar en un psiquiátrico, ya que no había más que hacer desde la casa y necesitaba ayuda profesional.

“Nos dicen, lamentablemente su papá, por el alcohol, ya tiene un daño cerebral… tiene que ir a un psiquiátrico. Fue el peor momento de mi vida. Ya traían una camisa de fuerza; es lo más doloroso que tú puedes ver, a una persona que amas tanto… lo agarran y lo van a meter a la camioneta, y entonces yo me acuerdo de su cara viéndome, diciéndome: ‘mi amor, ayúdame'”, dijo el presentador.

El mexicano también mencionó que no fue hasta que ya era un adulto que notó que nunca había tenido un gesto de cariño hacia su papá, tal como lo era un beso. Aunque para muchos es algo tan sencillo, para él no tanto, dado que su casa siempre se mantuvo en constante tensión y problemas por una bebida de este tipo.

“Fíjate, hay una cosa muy chistosa que me pasó: yo me di cuenta que desde que tenía 6, 7, 8 años, hasta como a los 22, 23, yo no saludaba a mi papá de beso porque estaba tan enojado por el alcohol. Estaba tan enojado por esas discusiones diarias; además, como yo me molestaba, era el que defendía mi casa, pues terminaba siendo el que tenía el conflicto”, añadió.

Después de haber pasado los 20 años, fue cuando reaccionó y entendió que siempre ha sido una persona que le gusta demostrar mucho afecto. Fue en ese entonces cuando tomó la determinación de ser cariñoso con él, y su padre quedó sorprendido, pero contento por lo que estaba viviendo.

“De repente, cuando tenía 22, 23, 24, me di cuenta de que yo soy muy cariñoso y que no le daba un beso a mi papá. Dije: ‘está muy cabrón darle beso a tus tíos, a todo el mundo y no saludar de beso a tu papá’, pero como me sentía tan alejado, no sabía cómo darle un beso. Entonces, como ya trabajaba mucho, inventé un viaje. Le dije: ‘papá, me voy a ir a Ciudad Juárez, regreso en 4 días’, y lo agarré, lo jalé y le di un beso en el cachete como para decirle: ‘No, cabr*n, no puede ser que no nos besemos, soy tu hijo’“, dijo.

