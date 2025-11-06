2 jóvenes de Nueva Jersey acusados de un presunto complot terrorista contra la comunidad LGBTQ+ en Halloween

2 jóvenes de 19 años de Nueva Jersey fueron arrestados esta semana en el marco de una investigación federal sobre un presunto plan terrorista inspirado por ISIS que, según las autoridades, buscaba ejecutar un ataque en Halloween contra la comunidad LGBTQ+ en Detroit.

Los detenidos fueron identificados como Milo Sedarat y Tomas Kaan Guzel, ambos residentes de Montclair, un suburbio de clase media en el condado de Essex. Las detenciones fueron realizadas por agentes de la policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) en colaboración con el FBI de Newark, informaron fuentes policiales a ABC News.

Arrestos en Nueva Jersey y conexión internacional

De acuerdo con las autoridades, Sedarat y Guzel mantenían comunicación constante con los 2 hombres arrestados en Michigan el pasado viernes, así como con contactos en el extranjero vinculados a organizaciones terroristas.

Uno de los sospechosos, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en la terminal B, antes de abordar un vuelo con destino a Estambul, Turquía, donde las autoridades creen que planeaba continuar su viaje hacia Siria para recibir entrenamiento con combatientes del Estado Islámico.

Ambos jóvenes comparecieron el miércoles ante un juez federal en Newark, donde se ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.

En un video publicado por la fiscal federal interina Alina Habba, se informó que Guzel fue acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, mientras que Sedarat enfrenta cargos por transmitir amenazas antisemitas y violentas a través de líneas interestatales.

Según la fiscalía, los mensajes interceptados por investigadores federales contenían lenguaje extremista y referencias directas a “ataques en Nueva Jersey y más allá”.

Un complot llamado “Pumpkin Day”

El presunto plan, denominado por los implicados como “Pumpkin Day”, habría sido una forma codificada para referirse a un posible ataque durante las celebraciones de Halloween, según documentos judiciales recientemente desclasificados.

El Departamento de Justicia explicó que los arrestos en Nueva Jersey están directamente relacionados con los de Mohmed Ali y Majed Mahmoud, 2 hombres arrestados en Michigan bajo cargos de planear un atentado inspirado en ISIS.

Los fiscales sostienen que Ali y Mahmoud compraron un rifle tipo AR-15, una escopeta y un dispositivo de disparo rápido conocido como “forced reset trigger”, capaz de aumentar la cadencia de fuego de un arma semiautomática.

De acuerdo con la denuncia penal, los sospechosos realizaron prácticas de tiro en campos de entrenamiento y compartieron en grupos encriptados materiales de propaganda extremista que alentaba ataques similares a los ocurridos en París (2015) o en el club Pulse de Orlando (2016), ambos reivindicados por el ISIS.

Armas, municiones y mensajes cifrados

Durante los registros realizados el viernes pasado, agentes del FBI confiscaron varios rifles tipo AR-15, escopetas, pistolas, chalecos tácticos y más de 1,600 rondas de munición, además de dispositivos electrónicos donde se encontraron mensajes encriptados y búsquedas en Google sobre ISIS y el Estado Islámico.

Uno de los teléfonos revisados por las autoridades reveló fotografías de un co-conspirador vestido con uniforme militar y portando armas de asalto, así como conversaciones donde los implicados hablaban sobre “viajar a Siria” o “hacer lo mismo que Francia”, en referencia al atentado múltiple en París.

En otro mensaje fechado el 17 de octubre, Ali escribió a un contacto: “Tenemos un nuevo plan, de verdad. Aprende a disparar”. Un día después, los documentos indican que discutió la logística de la reunión en la que se definiría cómo proceder con el supuesto ataque.

El término “pumpkin” aparece repetidamente en los chats. Los fiscales aseguran que, “por el contexto de las conversaciones”, se usaba como clave para referirse a un ataque planeado alrededor del 31 de octubre.

Aunque algunos mensajes mostraban dudas sobre la ejecución, uno de los implicados reafirmó la intención de actuar y dijo a su contacto: “Si eso sucede, te enterarás cuando lo veas en las noticias”.

Investigación en curso y advertencia de las autoridades

Fuentes de seguridad indicaron que el caso surgió a partir de una revisión en 2024 del teléfono de un presunto colaborador del grupo, interceptado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cuando regresaba al país. Esa revisión permitió rastrear una red de comunicaciones que se extendía entre Michigan, Nueva Jersey y países del Medio Oriente.

El FBI ha señalado que la investigación continúa abierta y que no existen, por el momento, indicios de una amenaza activa en curso. Sin embargo, el caso resalta el uso de plataformas cifradas y redes sociales por parte de jóvenes estadounidenses para contactar a organizaciones extremistas en el extranjero.

Hasta ahora, ni Sedarat ni Guzel han declarado públicamente, y sus abogados no respondieron a solicitudes de comentario. Las audiencias preliminares continuarán la próxima semana en el Tribunal Federal de Newark, mientras el Departamento de Justicia evalúa presentar cargos adicionales de terrorismo doméstico y conspiración internacional.

