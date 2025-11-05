Arrestan en Nueva Jersey a hijo de poeta por presunto plan terrorista vinculado al ISIS

Las autoridades federales arrestaron en Montclair, Nueva Jersey, a Milo Sedarat, hijo del reconocido poeta iraní-estadounidense Roger Sedarat, en el marco de una investigación sobre un presunto complot terrorista vinculado al ISIS y detectado la semana pasada en Michigan, según confirmaron fuentes policiales al New York Post.

El operativo se llevó a cabo el martes en la residencia del poeta en Montclair, un suburbio de alto poder adquisitivo. Agentes federales también detuvieron a otro joven de la misma localidad, identificado como Tomas Kaan Guzel, de 19 años.

Ambos son señalados por su presunta conexión con un plan que, de acuerdo con fuentes de seguridad, buscaba replicar el atentado de París de 2015.

Las detenciones fueron resultado de una investigación conjunta entre el FBI y el Buró de Inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York.

En el teléfono de Guzel, los agentes hallaron propaganda inspirada en el grupo terrorista y una publicación en la que expresaba su intención de realizar un “ataque similar al atentado de Boston”, reportó el Post.

Guzel fue aprehendido en la Terminal B del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, donde esperaba un vuelo a Turquía. Según las autoridades citadas por el medio, planeaba viajar a Siria para recibir entrenamiento con ISIS y había adelantado su salida tras conocerse las redadas en Detroit contra otros sospechosos de terrorismo.

“Buenos chicos”

El arresto de Sedarat movilizó a un amplio despliegue policial en Montclair.

Vecinos del área relataron al Post que varias calles fueron cerradas durante horas mientras al menos dos decenas de vehículos de las fuerzas de seguridad se concentraban frente a la vivienda.

El suceso ha conmocionado a la comunidad local. Algunos vecinos han dejado flores y mensajes de apoyo en la casa de la familia Sedarat, expresando sorpresa ante el caso. “Son buenos chicos”, dijo al Post una residente que pidió no ser identificada, mientras otros calificaron a la familia como “amable y reservada”.

Milo Sedarat y Tomas Guzel serán presentados este miércoles ante un tribunal federal en Nueva Jersey.

Sigue leyendo: