Alicia Machado defiende a Fátima Bosch y llama a Nawat Itsaragrisil “patán, misógino”

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado (1996) manifestó su apoyo a Fátima Bosch, representante de México en la edición de este año del certamen, luego de que la modelo denunciara haber sido agredida verbalmente por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, país anfitrión del concurso.

Machado, quien ha relatado en diversas ocasiones los malos tratos que vivió durante su carrera en concursos de belleza, realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde expresó una dura condena hacia la situación. Durante el video, la ex reina de belleza lanzó una fuerte declaración: “Vamos a ver qué hacemos con este chino de mier…”, dijo, refiriéndose al directivo, y denunció que los problemas dentro de la organización “siguen siendo los mismos” pese al paso de los años.

Visiblemente afectada, Machado cuestionó la elección de países sede del certamen, argumentando que no todos garantizan los derechos de las mujeres.

“No entiendo por qué se van para allá a hacer el concurso internacional, un concurso americano de mujeres que estamos en otra era y en otro momento”, señaló entre lágrimas, criticando la decisión de realizar Miss Universo en naciones donde, a su juicio, persisten rezagos en igualdad de género.

La ex Miss Universo también subrayó que muchas concursantes provienen de regiones con marcadas desigualdades.

“Más que todas las que vienen de estos países musulmanes, de países donde la mujer no vale nada y donde estamos a años luz de siquiera tener el 10% de igualdad y de derechos que tenemos nosotras las americanas”, afirmó, en una declaración que generó debate en redes sociales por el tono de sus generalizaciones.

Machado añadió que, a su parecer, la organización debería impedir que figuras como Itsaragrisil tengan contacto directo con las participantes.

“¿Este cabeza de huevo quién se cree que es? Este patán misógino”, expresó, utilizando calificativos ofensivos para referirse al directivo.

Finalmente, la venezolana exigió que el director tailandés sea retirado de cualquier rol dentro del certamen y recordó que el propósito original de Miss Universo debe centrarse en la defensa de los derechos y la igualdad de género: “De eso se trata, más allá de la belleza”.

