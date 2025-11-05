Lili Estefan asegura que su hija, Miss Universe Cuba, sí defendió a Fátima Bosch

La conductora Lili Estefan aseguró que su hija Lina Luaces, Miss Universe Cuba, sí defendió a Fátima Bosch, Miss México, ante el maltrato verbal del cual fue víctima la mexicana por parte del director tailandés del certamen Nawat Itsaragrisil.

En redes sociales surgió la versión de que Lina Luaces no se solidarizó con Fátima como sí lo hicieron otras candidatas cuando Nawat insultó a Fátima durante la ceremonia de imposición de bandas, en donde la llamó “cabeza hueca” y le pidió a seguridad que la retirara del lugar.

Lili Estefan respondió a un video de un usuario que aseguraba que Lina Luaces no apoyó a Fátima Bosch. En su respuesta, la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ aseguró que su hija fue una de las candidatas que respaldó a Fátima Bosch en ese difícil momento.

La conductora aseguró que estaba en el lugar y que su hija salió con el primer grupo de misses que abandonaron la sala en solidaridad con Fátima Bosch.

“Amamos a Fátima!! Yo estaba ahí cuando ella salió a hablar con la prensa y los missólogos, y por favor escucha mi voz cuando ella terminó de hablar. Le grité, ‘¡Bravo Fátima, bravo, bravo, bravo!. La amamos!! Mi hija fue de las primeras en salir con el primer grupo que abandonó el certamen! Hello, aquí hay mucho amor, infórmense antes de inventar“, dijo en la red social Threads, según recoge HOLA!.

Luego del incidente, Lina Luaces publicó un video haciendo ‘lipsync’ de un discurso que ofreció Fátima Bosch sobre el empoderamiento femenino. “Que lo que Dios tiene destinado para ti ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia”, se escucha en el video de Luaces. Fátima Bosch respondió: “Eres una hermosa, te quiero. Muchas gracias”.

Fátima Bosch denunció haber sido víctima de maltrato verbal por parte Nawat Itsaragrisil durante una actividad previa al certamen. El director de Miss Universe Tailandia acusó públicamente a Fátima de negarse a publicar contenido sobre el país anfitrión en sus redes sociales. La representante de México se defendió afirmando que fue un malentendido y cuando la discusión fue subiendo de intensidad le exigió respeto al empresario asiático ante los insultos. Luego ella salió de la sala porque no estaba dispuesta a continuar soportando esos atropellos.

Varias de las misses se solidarizaron con Bosch incluyendo la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig, quien también salió de la sala y manifestó su rechazo ante lo ocurrido con la mexicana.

Nawat Itsaragrisil se disculpó por lo ocurrido y aseguró que ha sufrido muchas tensiones durante la preparación del certamen. Sin embargo, no se disculpó con Fátima Bosch.

