Antiguo hogar de The Weeknd y Bella Hadid está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un penthouse en Tribeca, Nueva York, que durante una temporada sirvió como hogar para The Weeknd y Bella Hadid. Está disponible por $35 millones de dólares.

Esta propiedad fue alquilada por el músico en 2018 por $60,000 dólares mensuales, y se dice que estuvo pagando por ella hasta poco después que iniciara la pandemia de covid-19.

Hay que recordar que The Weeknd y Hadid comenzaron su relación en 2015 y terminaron oficialmente en 2019.

En el listado, disponible en la página de Compass, se dice que el ático ubicado en 443 Greenwich Street “fue diseñado para ofrecer flexibilidad”.

El penthouse tiene una extensión de 5,000 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado dice: “Los techos de doble altura, siete grandes ventanales orientados al sur, una chimenea de gas revestida de mármol y vigas recuperadas a la vista crean un ambiente espectacular y a la vez acogedor”.

La mejor característica de esta propiedad es su terraza, la cual está ubicada en la tercera planta y eso ofrece unas impresionantes vistas de la ciudad. “Equipada con una cocina exterior completa, parrilla Wolf, jardín paisajístico, iluminación integrada, sistema de riego y altavoces integrados, esta casa es perfecta para recibir invitados sin complicaciones”, dice el agente encargado de la venta.

Esta no es la primera vez que el penthouse está disponible, entre 2021 y 2022 estuvo disponible por $27.5 millones de dólares. Incluso, en 2024, la misma propiedad estuvo disponible para alquilar por $80,000 dólares. Se dice que actualmente la residencia está vacía y que están haciendo algunos arreglos para que el sitio está en la mejor condiciones para cambiar de dueños.

Sigue leyendo:

• The Weeknd quiere comprar una mansión de $50 millones de dólares en Coral Gables

• HBO cancela ‘The Idol’, serie protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp

• The Weeknd recibió menos de lo esperado por su ático en Los Ángeles