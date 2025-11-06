Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por $35 millones de dólares en su disputa legal por Château Miraval

En medio de la disputa legal que sostienen Brad Pitt y Angelina Jolie por la bodega francesa que compartían durante su matrimonio, Château Miraval, el actor acaba de demandar a su ex esposa por $35 millones de dólares en daños y perjuicios.

De acuerdo con People, el pasado 29 de octubre los abogados de Pitt presentaron nuevos documentos ante el tribunal, incluyendo correos electrónicos intercambiados con el equipo legal de Jolie sobre la venta, en 2021, de la participación de la actriz en la propiedad vinícola.

Entre ellos figura un mensaje fechado en noviembre de 2023, enviado por los representantes de Jolie en respuesta a una demanda previa del actor. En el escrito, el equipo legal de la intérprete sostiene que la responsabilidad de aportar pruebas recaía directamente sobre Pitt.

“La complejidad de cualquier proceso de producción de pruebas es responsabilidad del propio Sr. Pitt, quien está demandando a la Sra. Jolie por $35 millones de dólares en daños y perjuicios. En consecuencia, debe asumir el gasto de producir los documentos que demostrarán (o no) dichos daños”, se lee en el documento.

Otro correo, de octubre de 2023, indica que el actor buscaba una indemnización por los supuestos daños a las operaciones en curso de Miraval.

Los representantes de Jolie mencionaron “las continuas negativas de Pitt a presentar documentos relacionados con las razones por las que necesitaba su acuerdo de confidencialidad de cuatro años“.

Por su parte, los abogados de Pitt sostienen que, menos de seis meses después de que Jolie vendiera sus acciones de Miraval, su propio abogado propuso una cláusula de no menosprecio mutua más amplia dentro del proceso de divorcio.

La disputa por Château Miraval inició formalmente en febrero de 2022, cuando Pitt demandó a Jolie por haber vendido su participación a Tenute del Mondo, una filial del Grupo Stoli, sin su consentimiento. El actor alegó que existía un acuerdo previo que impedía la venta sin autorización mutua. Jolie negó rotundamente que tal pacto hubiera existido y respondió con una contrademanda, argumentando que Pitt trataba de tomar control absoluto de la empresa familiar.

Brad Pitt y Angelina Jolie, ambos ganadores del Óscar y padres de seis hijos, anunciaron su separación en 2016 tras doce años de relación y dos de matrimonio. Tras un largo litigio, su divorcio se finalizó en diciembre de 2024.

