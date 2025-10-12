Aseguran que Brad Pitt y su novia ya están viviendo juntos

Brad Pitt e Ines de Ramon comenzaron su relación hace tres años, pero ahora es que fuentes cercanas a la pareja aseguran que están viviendo juntos y que su relación es muy sólida.

Esta fuente hizo las declaraciones a ‘People’: “Brad está incluyendo a Inés en todos sus planes de viaje, y cuando están en casa, simplemente se relajan juntos”, dijo.

La misma fuente resalta que la relación es tan sólida que De Ramon se ha convertido en un pilar fundamental y de apoyo en la vida del actor, resaltan que lo acompañó hace unos meses durante la muerte de su madre.

Hay que recordar que este año ha sido muy movido para Pitt, pues estrenó ‘F1’ y también tuvo que enfrentarse al robo de una de sus propiedades y, posteriormente, a la compra de una nueva residencia.

En muchas ocasiones se ha hablado sobre que De Ramon y Pitt estaban viviendo juntos, aunque en esta ocasión se relaciona con la reciente compra del actor ganador del Oscar. Pagó en $12 millones de dólares por una mansión en Hollywood Hills, California.

Por los momentos se desconoce si Pitt tiene intención de hacer una gran reforma en la propiedad que data de finales de los 80, pero de hacerlo seguro tomará en cuenta la opinión de su novia, conocida también por ser la exesposa del actor Paul Wesley.

La casa que estarían compartiendo tiene una extensión de 8,300 pies cuadrados distribuidos en dos plantas. Pitt es un gran fanático de las reformas, por lo que no es de extrañar que sí desarrolle algún proyecto de mejor en el sitio.

Hay que recordar que aunque la relación comenzó en 2022, la primera vez que hicieron una aparición pública fue en 2024 durante el Festival de Cine de Venecia. Desde que comenzó la relación ha llamado la atención la diferencia de edad, pues ella tiene 32 años y él 61.

