Cristiano Ronaldo minima al fútbol y pone su mirada en los eSports: “Son el futuro”

El futbolista portugués y principal estrella del Al-Nassr de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo, aseguró que el mundo de los deportes ha venido cambiando drásticamente desde la llegada de los eSports a la escena competitiva y especialmente por la gran cantidad de personas que pueden llegar a disfrutar de ver a otros estar competiendo con los videojuegos más populares del planeta de forma simultánea.

Estas declaraciones las realizó el máximo goleador en la historia del fútbol durante una entrevista ofrecida para el canal de YouTube de Piers Morgan, donde aseguró que él se considera un fiel amante de los videojuegos y es por este motivo que decidió incursionar a través de su propio canal de YouTube para poder disfrutar un poco de toda esta pasión con su enorme comunidad de aficionados.

El canal de CR7 tiene actualmente una cantidad estimada de 77 millones de suscriptores tras batir su récord de apertura en el año 2024; esto lo posiciona como uno de los jugadores más populares en la plataforma.

“Sí, son el futuro,, como mencionaste los eSports, soy embajador de ese evento enorme que hacen cada en Arabia, tengo que agradecer a nuestro jefe, MBS, el me dio la oportunidad de ser embajador de la eSports World Cup, es un gran evento”, expresó el astro portugués.

Defiende a la Liga Saudí

Cristiano Ronaldo también aprovechó la entrevista para asegurar el gran valor deportivo que tiene la Liga de Arabia Sudí al asegurar que para él era mucho más sencillo anotar goles en España; situación que resulta sorpresiva al querer minimizar a una de las competencias más importantes del planeta y en la que vivió gran parte de su carrera profesional.

“Siempre he tenido facilidad para definir. Con los años uno pierde algunas cosas, pero gana otras. Ahora estoy más enfocado en eso: en estar fresco, en mantener la mente clara. Creo que, desde los 25 años, mi manera de ver el gol ha sido muy parecida”, detalló.

Members of team T1 celebrate with winners’ trophy after winning the finals stage of the 2023 League of Legends World Championship between team T1 and team Weibo Gaming in Seoul, South Korea, Sunday, Nov. 19, 2023. South Korea’s esports powerhouse T1 won the world championship by defeating China-based Weibo Gaming. (AP Photo/Lee Jin-man)

“Cada temporada se buscan excusas. El año pasado marqué 25 goles. Si jugara en un grande de la Premier, anotaría lo mismo. Los números están ahí. La liga saudí hoy es superior a la portuguesa y a la francesa. Sólo hay que ver la cantidad de jugadores de nivel que han llegado. Diría incluso que marcar en España era más sencillo que hacerlo aquí”, concluyó Ronaldo en sus declaraciones.

Cristiano Ronaldo se encuentra con el firme objetivo de poder alcanzar la histórica marca de los 1.000 goles en su carrera profesional, cifra a la que se encuentra solo a 50 anotaciones para poder cumplir su meta; todo parece indicar que es algo que podrá lograr con la participación que viene realizando en Arabia Saudí y además con la selección de Portugal para las eliminatorias al Mundial de 2026.

