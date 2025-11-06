Pablo Barrera se lamenta por haber firmado con Cruz Azul

El futbolista mexicano Pablo Barrera se despidió formalmente del fútbol profesional este fin de semana en el partido que disputaron los Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX, marcando así el fin de dos décadas dentro de las canchas en las que llegó a ser considerado como una de las figuras más importantes de sus respectivas instituciones.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para TUDN, el jugador detalló que no todo fueron grandes momentos dentro de su carrera profesional y uno de estos momentos negativos fue justamente el de haber firmado con la Máquina de Cruz Azul tras haber dado el salto a Europa con el West Ham United de la Premier League de Inglaterra; esto debido a que considera que fue un duro golpe para su trabajo como deportista.

“Lo único que habría podido cambiar es haber forzado más el tema de mi paso por Europa, tenía tres años más de contrato (con West Ham United); es la única espinita que se me queda ahí de haber forzado esos tres años de contrato”, expresó.

“Después fui a España un año con el Vasco, pero yo tenía todavía tres años más de contrato con el West Ham, ellos me dijeron que sin problema podía regresar, obviamente a ganarme un lugar, pero tomé la decisión de irme a Cruz Azul, es la única espinita que hubiera podido cambiar”, agregó Barrera en sus declaraciones.

Barrera destacó que el único motivo que generó su decisión para regresar a la Liga MX fue por necesidad meramente económica; detalló que él mismo se sorprendió de ver que la Máquina de Cruz Azul aceptó pagarle todo el salario que él exigió para poder volver del viejo continente hasta territorio azteca.

“La verdad en ese momento fue un tema económico, al final le hice varias propuestas a Cruz Azul, pensando que no las aceptarían y al final dijeron que sí, fue más que nada por eso, de lo único que me quedó marcador, hasta la fecha mi papá lo platica conmigo, él sí me decía ‘quédate, quédate’ (en Europa)”, sostuvo.

Para finalizar, el ya retirado futbolista decidió enviarle un consejo a todos los jugadores de permanecer en el fútbol europeo a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser para cumplir su sueño; esto al considerar que es muy complicado poder llegar a esta instancia y no deben desaprovecharla para así poder cumplir sus sueños.

“Que terminen su contrato, que si son 5 años que los terminen, al final en el fútbol sabemos que en una semana pueden cambiar muchas cosas. En una semana haces un buen partido y después eres el ídolo del club, cambia mucho eso”, destacó el jugador en la entrevista.

“Hoy aplaudo lo de Edson (Álvarez), lo de Johan Vásquez, porque a pesar de los equipos en los que ha estado peleando del descenso él sigue peleando, eso lo aplaudo bastante. Nada más les pediría eso, que sigan ese sueño porque hoy en día es muy difícil salir de México por los altos costos que nos ponen, no tan fácil vienen los equipos de Europa a pagar esas cantidades”, concluyó.

