Dmitry Bivol fija su mirada en un combate contra el Canelo, Beterbiev o Benavídez

El campeón unificado de los pesos semipesados, Dmitry Bivol, se encuentra en medio de un proceso de recuperación exitoso luego de someterse a una operación por una hernia de disco que lo dejó fuera de acción por un tiempo. Su objetivo está claro y es el de poder volver al cuadrilátero durante los primeros meses de 2026 completamente recuperado y listo para enfrentar únicamente a los nombres más grandes del pugilismo internacional.

El peleador ruso, que actualmente tiene 34 años, no tiene previsto realizar ningún enfrentamiento de adaptación ni mucho menos espera comprometer su estatus entre los mejores libra por libra del mundo; esta situación está siendo respaldada por su promotor Eddie Hearn, quien explicó que el enfoque de Bivol está puesto únicamente en combates de alto calibre.

“Lo importante y clave con él es que solo quiere peleas grandes, mucho dinero y pruebas verdaderas. David Benavidez y Artur Beterbiev son pruebas verdaderas, pero son peleas muy peligrosas”, expresó el titular de Matchroom Boxing durante una entrevista ofrecida para The Ring.

El británico destacó también que su representado mantiene una mentalidad firme respecto a su futuro, por lo que tiene el profundo interés de poder enfrentarse contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvaresz, David Benavídez o el también ruso Artur Beterbiev; incluso nombrando a Jai Opetaia como posible opción.

Dmitry Bivol ve interesante la pelea entre Crawford y Canelo. Crédito: John Locher | AP

“Es un tipo tranquilo, pero no le interesa una pelea al azar, quiere a Canelo Álvarez, Benavidez, Beterbiev, quizás Jai Opetaia. Solo quiere los desafíos, estoy seguro de que lo tendremos de vuelta en una pelea grande pronto”, resaltó.

Bivol, que ostenta un récord de 24 victorias (12 de ellas por la vía del nocaut) y una derrota, alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera en febrero de 2025, cuando venció por decisión unánime a Artur Beterbiev, vengando su caída del año anterior y unificando los cuatro cinturones del peso semipesado.

Esa victoria lo consolidó como campeón indiscutido de la categoría. Sin embargo, poco después decidió renunciar al título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), evitando un enfrentamiento con el campeón interino David Benavidez para priorizar una tercera pelea con Beterbiev, plan que no pudo concretarse debido a su lesión.

El problema de espalda que lo aquejaba desde hacía casi diez años empeoró a mediados de 2025, llevándolo finalmente al quirófano el pasado mes de agosto. La decisión llegó tras posponer la defensa ordenada por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente al alemán Michael Eifert.

