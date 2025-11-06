Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Lo quiero conocer y sentarme a conversar con él”

La entrevista de Cristiano Ronaldo con el periodista británico Piers Morgan sigue dando contenido. Este jueves salió publicada la parte dos de la conversación donde el astro luso se deshizo en elogios hacia Donald Trump y mostró su admiración hacia el presidente.

Ronaldo no tuvo reparo en mostrar su apoyo hacia Trump, a quien llenó de alabanzas por su capacidad de “hacer que las cosas sucedan”. Asimismo, CR7 le confesó a Morgan que uno de sus deseos es conocer en persona a Trump y sentarse con él a sostener una conversación.

“Uno de los tipos que quiero conocer, ojalá algún día, uno de los tipos con los que quiero sentarme a tener una buena conversación es Donald Trump. Es una de esas personas que me caen bien porque creo que puede hacer que las cosas sucedan y me gustan las personas así”, expresó.

La estrella de la selección de Portugal incluso se atrevió a compararse con Trump, asegurando que es más famoso y popular que el presidente. Cristiano también reveló que comparte una faceta con el líder republicano, pero no quiso hacerla pública, ya que decidió guardarlo para su futuro encuentro.

“Le voy a contar algo que nadie sabe, pero tal vez si se da la oportunidad me sentaré con él y le diré algo que tenemos en común. Yo estuve en Estados Unidos muchísimas veces”, cerró el portugués.

Cristiano, que ya había dicho de Trump que puede cambiar el mundo con sus aportes para la paz, dijo que el mandatario es de las personalidades más importantes del mundo y le gustaría apoyar para contribuir con un mundo donde haya menos conflictos.

“Si el mundo está en paz(…) nuestro objetivo es ser uno de los que puedan cambiar el mundo o ayudar a cambiarlo. Y este es mi principal objetivo. Es uno de los tipos más relevantes, por supuesto es el presidente de los Estados Unidos”, dijo.

“Si podemos ayudarnos mutuamente para que suceda. Porque, lo juro, no puede ver la televisión. No veo las noticias, lo juro. A veces empiezo a verlas, pero no puedo”, confesó Cristiano.

Regalo de Cristiano Ronaldo a Donald Trump

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.

“Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz”, dice la dedicatoria en la camiseta de la selección Portugal con el 7 a la espalda. Posteriormente, Trump sostuvo la camiseta con ambas manos y dijo: “Me gusta, jugar por la paz”.

Donald Trump y Cristiano Ronaldo

Durante su primer mandato, en 2018, antes del Mundial de Rusia, Trump recibió en la Casa Blanca al entonces presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

En medio de la charla, De Sousa mencionó que Portugal tenía al mejor jugador del mundo, refiriéndose a Cristiano Ronaldo. Trump, sin dudarlo, estuvo de acuerdo y expresó su admiración por el futbolista.

Incluso bromeó sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se postulara para presidente de Portugal y compitiera contra Rebelo de Sousa en unas elecciones.

Trump comentó que, si eso ocurriera, Ronaldo“no ganaría”, a lo que el presidente portugués respondió con una sonrisa y dijo: “Portugal no es como Estados Unidos“.



