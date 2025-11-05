Cristiano Ronaldo sobre compromiso con Georgina Rodríguez: “Me pidió que le regalara un anillo, era su sueño”

La entrevista de Cristiano Ronaldo con el periodista británico Piers Morgan sigue dando de qué hablar. El astro portugués detalló cómo gestó su pedida de mano a Georgina Rodríguez hace unos meses.

Ronaldo confesó que tomó la decisión de pedirle matrimonio a la española por una petición que era le hizo sutilmente. “Ella me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena. Trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a mi amigo que la guardara, teníamos una cena por la noche y entonces se lo daría”, narró.

“Le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida“, explicó.

CR7 describió que la pedida de mano fue improvisada, pero “preciosa”. Cuando se quedó a solas con ella en la mesa, apareció un amigo y empezó a grabar el momento en que le daría el anillo, algo que le pareció “raro” a Cristiano porque no lo había hecho en 10 años.

Además, sus hijas, Alana y Eva, que se habían ido a dormir, reaparecieron. “Mis hijas llegaron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que os caséis’; y yo dije: ‘Guau, es el momento de hacerlo’”, dijo.

Cristiano se vio envuelto en un escenario totalmente improvisado, pero decidió que era el momento de comprometerse. Aunque lo hizo sin hincar rodilla. El portugués se puso de pie y dedicó algunas palabras a Rodríguez.

“Sabía que algún día lo haría, pero no sabía cómo (…) nada va a cambiar porque nos casemos, solo es un capítulo hermoso de la vida“, concluyó.

La modelo no se creía el momento y en varias ocasiones le preguntó a CR7 si se trataba de una propuesta real. Al final, la pareja se comprometió en un momento descrito por el delantero como “divertido” y “precioso”.

El cinco veces Balón de Oro también reconoció que el enlace matrimonial será después del Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque no hay fecha establecida.

Cristiano y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso el pasado 11 de agosto tras 10 años de noviazgo y varios hijos en común.

Fue en una publicación en Instagram donde Rodríguez, de 31 años, mostró una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Piers Morgan ha entrevistado a Cristiano Ronaldo tres veces: una en 2019 y otra en 2022, ambas ampliamente difundidas y polémicas. La última ha sido recientemente a finales de octubre y se publicó este martes.



