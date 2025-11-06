David Benavídez sentencia que Canelo solo recuperará el respeto enfrentándolo a él

La sorpresiva y contundente derrota de Saúl “Canelo” Álvarez a manos de Terence Crawford ha reavivado la crítica sobre las decisiones de carrera del pugilista mexicano.

El principal crítico y némesis del campeón, David Benavídez, no perdió la oportunidad de señalar el camino que, a su juicio, debe seguir el tapatío para restaurar su imagen.

Benavídez, apodado “Bandera Roja”, ha pasado años persiguiendo una pelea con Canelo, asegurando que el mexicano lo ha evadido por miedo a su estilo agresivo y su tamaño.

En una entrevista con el Diario Marca David Benavídez fue categórico al ligar la reputación de Canelo directamente a la celebración de su esperado enfrentamiento.

Benavídez argumentó que la derrota ante Crawford, aunque respetable por tratarse de un ascenso de peso, no aborda el problema de su división natural (supermediano), donde él es el contendiente legítimo.

Para Benavídez, el respeto se gana enfrentando a los mejores en su división, y no buscando retos en categorías superiores o contra peleadores con ventajas de peso limitadas.

“Si soy tan mal peleador y él podría ganarme sin problemas, ¿por qué no lo hace? Que deje de hablar y gane el respeto de la gente.”

El “Monstruo Mexicano” insinúa que la evasión no solo es una estrategia deportiva, sino un menoscabo a la percepción pública de Canelo:

“Para que Canelo vuelva a ganar el respeto, debe enfrentarme a mí. Él tiene que pelear conmigo, yo soy el que puede darle ese respeto de vuelta, porque saben que soy la pelea más peligrosa para él.”

El mensaje es claro: en un boxeo moderno donde las grandes estrellas eligen cuidadosamente a sus oponentes, la única forma de que Canelo silencie a sus críticos y demuestre su verdadera valía como campeón indiscutido de las 168 libras es enfrentando la presión incesante y el poder de David Benavídez.

