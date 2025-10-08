David Benavídez descarta pelear contra Crawford y fija su mirada en las 175 libras

David Benavídez, el excampeón interino de peso supermediano, ha puesto fin a la especulación sobre su futuro inmediato y un posible cruce con Terence Crawford.

Las declaraciones, hechas en exclusiva para Fight Hub TV, reafirman la intención del boxeador de dejar atrás la división de las 168 libras, incluso con los títulos que antes poseía Saúl “Canelo” Álvarez ahora en manos de otro campeón.

Benavídez explicó que su objetivo en el peso supermediano ya no es relevante, y que su enfoque se ha trasladado a desafíos más grandes en la categoría superior.

El “Monstruo Mexicano” fue claro al señalar que el momento para demostrar su valía en las 168 libras era enfrentando al anterior dueño de los cinturones, y no al actual campeón, Crawford, en una división a la que ya no se siente obligado.

“Mi pelea por esos títulos se tuvo que haber dado hace dos años con Canelo Álvarez,” aseveró Benavídez.

“Él tenía todos los cinturones en ese momento, esa era la gran pelea que todos querían ver. Ya no me interesa volver a bajar a las 168 libras en este momento“, completó el boxeador.

Con esta afirmación, Benavídez sentencia un capítulo de su carrera y valida su decisión de buscar nuevos horizontes, dejando entrever la frustración por un combate que la afición y él mismo anhelaron.

El próximo objetivo: unificar a 175 libras

La verdadera ambición de Benavídez radica en el peso semipesado (175 libras), donde se encuentran dos de los boxeadores más temidos del deporte. El pugilista ve en Dmitry Bivol y Artur Beterbiev los desafíos que pueden cimentar su legado y aumentar su reputación de manera significativa.

Para Benavídez, la posibilidad de conquistar una segunda división es el motor de su carrera:

“Ahora mismo, mi única meta es subir a las 175 libras,” explicó. “Es donde están los verdaderos retos que quiero. Quiero pelear contra Bivol o Beterbiev.”

La intención del boxeador es evidente: saltar de división para enfrentarse a los campeones establecidos y consolidar su estatus como uno de los mejores libra por libra del mundo, lejos del ruido que generó la infructuosa búsqueda de un choque contra Canelo.

