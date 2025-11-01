Dinamita Márquez propone que Canelo Álvarez debe abrir 2026 contra David Benavídez

El legendario campeón mexicano Juan Manuel Márquez ha lanzado una contundente propuesta para la primera pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2026: el enfrentamiento largamente evitado contra David Benavidez.

Las declaraciones de ‘Dinamita’ llegan en un momento crítico para el tapatío, quien recientemente sufrió una dolorosa derrota que puso fin a su reinado indiscutido.

El ‘Canelo’ viene de perder su estatus como campeón indiscutido de peso supermediano (168 libras) en septiembre de 2025, tras caer por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford.

Esta derrota significó la pérdida de todos sus cinturones y ha generado un intenso debate sobre el futuro inmediato de su carrera y la elección de sus próximos rivales.

Para Juan Manuel Márquez, la derrota ante Crawford es la señal definitiva de que Álvarez debe tomar el riesgo más grande de la división y enfrentarse al retador oficial por años, el “Monstruo Mexicano” David Benavidez. Márquez enfatiza que el interés del público y la necesidad de restaurar la credibilidad deportiva obligan a este duelo.

El excampeón mundial fue directo sobre el camino que, a su juicio, debe tomar el tapatío:

“Esa pelea toda la sigue la gente tocando y diciendo: Benavídez frente a Saúl. Para mí, Canelo debe enfrentar a David Benavidez en su siguiente paso, en el 2026. Es el combate que se tiene que hacer.”, comentó Márquez en entrevista con BLCK MNKY TV.

“Dinamita” fue campeón mundial en 4 divisiones. Crédito: Imago7

Márquez subrayó que Benavidez representa el peligro y el nivel de exigencia que ‘Canelo’ necesita para volver a colocarse en la élite tras su revés. Además, señaló que, si bien la pelea es difícil de concretar debido a diversos factores, no la considera imposible. “También es una pelea que difícilmente se puede concretar, pero vamos a esperar, no imposible.”

El panorama se intensifica con la posición de David Benavidez. Aunque ha sido el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) durante un largo tiempo, Álvarez ha optado por otras peleas, incluso llegando a pedir una cifra exorbitante (se rumoreó hasta 200 millones de dólares) para enfrentar a Benavidez.

Ahora, con ‘Canelo’ sin sus títulos, la dinámica ha cambiado. Perdió su invicto y la unificación de los títulos de las 168 libras ante Terence Crawford. Una derrota posterior a su caída contra Dmitry Bivol en 2022 (en 175 lbs), lo que subraya la necesidad de una victoria de peso para disipar dudas.

Por otro lado el mexicoamericano ha consolidado su estatus de púgil de élite, enfrentando y venciendo a lo mejor de las 168 libras (exceptuando al tapatío) y subiendo de división, demostrando su poder incluso en semipesado (175 lbs).

Benavidez está programado para enfrentar a Anthony Yarde, pero el gran premio sigue siendo el enfrentamiento contra el tapatío. La presión de la leyenda del boxeo mexicano, Juan Manuel Márquez, sumada al interés de la afición, coloca la pelea entre Canelo y Benavidez en el centro de todas las conversaciones para el inicio de 2026.

Sigue leyendo:

Dinamita Márquez lanza dura crítica contra Canelo tras su derrota

Mauricio Sulaimán responde a críticas de Dinamita Márquez sobre el Canelo

Dinamita Márquez revela el motivo por el que nunca se enfrentó contra el Canelo

