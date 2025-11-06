El fin del IRS Direct File: ¿Qué significa para tus impuestos en 2026?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) confirmó la desaparición del programa Direct File, que facilitó que casi 300,000 contribuyentes pudieran presentar su declaración de impuestos. Sin embargo, tras las intensas críticas y presiones de empresas de preparación fiscal, no estará disponible para el año fiscal 2026.

Mediante un comunicado enviado el lunes, Cynthia Noe, funcionaria del IRS informó a los interventores estatales que participan en el programa que el “IRS Direct File no estará disponible en la temporada de declaración de impuestos de 2026. No se ha fijado ninguna fecha de lanzamiento futura”.

Este programa, que funcionaba de manera gratuita, fue desarrollado durante la presidencia de Joe Biden para ayudar a los contribuyentes en sus declaraciones y recibió excelentes comentarios por parte de los usuarios, ya que simplificó, agilizó y abarató la elaboración de la declaración de impuestos.

Ante el anuncio, el Centro para los Derechos del Contribuyente solicitó, al amparo de la Ley de Libertad de Información, la evaluación más reciente del programa por parte del IRS. El informe indica que 296,531 contribuyentes presentaron declaraciones aceptadas para el año fiscal 2025 a través del sistema de Presentación Directa. Esta cifra es más del doble de las 140,803 declaraciones aceptadas que se presentaron en 2024.

El programa Direct File se implementó como piloto en 2024, luego que el gobierno encargó al IRS crear un sistema de “presentación directa” como parte del dinero que recibió de la Ley de Reducción de la Inflación, promulgada por Biden en 2022. La administración demócrata gastó decenas de millones de dólares en el desarrollo del programa.

En mayo pasado, la agencia anunció que el programa se convertiría en permanente.

Republicanos aseguran que hay mejores herramientas en el mercado

Sin embargo, fue duramente criticado por legisladores republicanos, al considerarlo un despilfarro del dinero de los contribuyentes, dado que ya existen programas gratuitos para la declaración (aunque son difíciles de usar), y de empresas comerciales de preparación de impuestos, que han amasado miles de millones cobrando por el uso de su software. El estadounidense promedio gasta alrededor de $140 al año para la preparación de su declaración de impuestos.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien también funge como comisionado del IRS, declaró el miércoles que existen “mejores alternativas” al sistema de Direct File. “No se utilizaba mucho”, afirmó. “Y creemos que el sector privado puede ofrecer un mejor servicio”.

Desde el anuncio de su funcionamiento permanente, el sistema enfrentó duras críticas desde las empresas privadas de preparación de impuestos que tuvieron que gastar millones en cabildeo ante el Congreso.

El programa fue pausado con el inicio de la administración Trump, mientras Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés) recortaban drásticamente el presupuesto del gobierno federal.

En abril, The Associated Press confirmó que el gobierno planeaba eliminar el programa. Posteriormente, se ordenó al personal del IRS asignado al mismo que dejara de trabajar en su desarrollo para la temporada de declaración de impuestos de 2026.

El miércoles, el sitio web de Direct File publicó un mensaje donde confirmó que el “Direct File está cerrado. Se proporcionará más información próximamente”.

Adam Ruben, vicepresidente del Proyecto de Seguridad Económica, dijo que “no es sorprendente” que el programa haya sido eliminado. “Los amigos multimillonarios de Trump reciben favores, mientras que los estadounidenses honestos y trabajadores pagarán más para presentar sus impuestos”, dijo.

