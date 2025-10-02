8 mitos sobre el IRS que no deberías creer

Cuando se habla del Servicio de Impuestos Internos (IRS), abundan los rumores y las ideas equivocadas que generan miedo innecesario. Sin embargo, gran parte de lo que la gente cree sobre esta institución no es más que mito.

1. El IRS llegará a tu casa a cobrarte

Contrario a lo que muestran algunas películas, el IRS rara vez toca a la puerta de los contribuyentes. Si tienes impuestos atrasados, lo más probable es que recibas cartas en el correo solicitando el pago, no una redada de agentes.

2. Te llamarán si no pagas

El IRS nunca te contactará por teléfono para cobrarte. Las notificaciones llegan únicamente por correo postal con instrucciones detalladas sobre cómo regularizar tu situación.

3. Puedes ir a la cárcel por no pagar impuestos

Aunque casos como el de Al Capone son famosos, la mayoría de los contribuyentes no enfrenta cárcel por deber dinero. El riesgo aumenta solo cuando hay fraude o evasión deliberada.

En 2024, hubo 360 condenas por fraude fiscal y el 66% de los acusados fueron enviados a prisión, según la U.S. Sentencing Commission.

4. Habrá 87,000 nuevos agentes para auditarte

El número difundido de 87,000 agentes provino de una estimación del Departamento del Tesoro sobre contrataciones necesarias a largo plazo, en gran parte para reemplazar personal retirado o que deja la agencia.

No significa que miles de nuevos auditores vayan a perseguir a trabajadores de a pie.

5. El IRS nunca negocia

Si no puedes pagar, no estás condenado. La agencia ofrece planes de pago a corto y largo plazo, extensiones de hasta 180 días e incluso acuerdos de compromiso que permiten saldar deudas por un monto menor, siempre evaluando ingresos y gastos.

6. Declarar un espacio de oficina en casa garantiza una auditoría

Tener una deducción por oficina en casa no dispara automáticamente una revisión. Lo que sí puede llamar la atención es un patrón de deducciones desproporcionadas frente a tus ingresos.

7. No hay que pagar impuestos sobre dinero ilegal

La ley exige declarar cualquier ingreso, incluso si proviene de actividades ilícitas. Desde la venta de drogas hasta bienes robados, si no son devueltos en el mismo año, se consideran sujetos a impuestos.

Fue precisamente por no pagar impuestos que Al Capone terminó en prisión.

8. Puedes registrar a tu mascota como dependiente

Aunque el código fiscal no lo dice de manera literal, la regla es clara: solo los seres humanos califican como dependientes.

No importa cuánto quieras a tu perro o gato, no puedes incluirlos en tu declaración.

