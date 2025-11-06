FIFA se inspira en el Nobel y lanza su propio Premio de la Paz

El Comité Noruego del Nobel no será el único organismo en entregar premios por la Paz. La FIFA anunció la creación del galardón Premio FIFA de la Paz: ‘El Futbol Une al Mundo’. Esta distinción se le otorgará a las personas que contribuyan con su trabajo a la paz en el mundo.

A través de un comunicado, la FIFA anunció el pasado miércoles la creación de su nuevo premio que buscará “reconocer acciones excepcionales en pro de la paz y la unidad”.

Su nombre es Premio FIFA de la Paz ‘El fútbol une al mundo’ y se otorgará anualmente. La primera entrega se hará el viernes 5 de diciembre de este año y el presidente Gianni Infantino será el encargado de cederlo.

“En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, expresó el mandamás de la FIFA.

“El futbol es un símbolo de paz, y en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz: El Futbol Une el Mundo, reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones”, concluyó Infantino.

Donald Trump suena como candidato a ganar el Premio de la Paz de la FIFA

El mismo día de la entrega del Premio de la Paz de la FIFA se desarrollará en Washington el sorteo final del Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se espera que al acto de entrega asista el presidente Donald Trump. Infantino y Trump tienen una relación muy amistosa y públicamente se han elogiado.

Nada más la FIFA hacer el anuncio sobre el premio, en redes sociales se comenzó a posicionar una retórica sobre Donald Trump como posible ganador. ¿El motivo? Hace semanas, Gianni Infantino afirmó que “sin el presidente Trump, no habría paz”, en referencia al acuerdo para Gaza.

Además, parte de la opinión pública considera que la creación del Premio FIFA de la Paz es una forma de compensar que Donald Trump no haya recibido el Nobel de la Paz, que se terminó ganando la venezolana María Corina Machado.



