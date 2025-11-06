Juan Osorio y Eva Daniela comparten su deseo de ser padres

El productor de telenovelas Juan Osorio y Eva Daniela ya cumplieron su primer mes de matrimonio y ahora, en exclusiva para TVyNovelas, se sinceraron sobre el hecho de incrementar los integrantes de su hogar. Por ello, el mexicano dijo que no está cerrado a la idea de formar una familia con su esposa y le gustaría que ella quedara embarazada.

“Se ha platicado. A mi mujer eso le fascina y está encantada con la idea. Yo creo que, si Dios nos da licencia y podemos, sí, ¿por qué no? Yo no me niego. No sé, no puedo medir lo que me puede dar la vida, pero lo que me dé lo voy a aprovechar muchísimo, lo voy a disfrutar y desear. Creo que también mi mujer tiene derecho a vivir las etapas que son”, comenzó diciendo durante la conversación.

Para la actriz, es bastante emocionante la idea de convertirse en madre; por ello, también lo ve como una posibilidad el hecho de tener hijos con Osorio. Agregó que más adelante le gustaría dedicarse al hogar. Aunque es una decisión que deben tomar en conjunto, sabe que su esposo la apoya, y eso también podría aunarse al hecho de quedar embarazada en el futuro.

“Creo que si yo en algún momento me quiero dedicar a ser ama de casa, tengo el apoyo de Juan. Él siempre me ha demostrado que me apoya en lo que decida, y la casa también es un trabajo fuerte; esa decisión la vamos a tomar en conjunto. Pero ahorita, que también estoy trabajando, tengo todo su apoyo. Él viene a veces a verme a mis ‘llamados’, y cuando no estoy, yo lo acompaño a sus cosas; y, cuando no, nos reunimos a comer en casa”, mencionó la actriz.

Eva Daniela mencionó que les gusta ser una pareja que, cuando ya todos se enteren, es porque ya está hecho; sin embargo, no descartó que su esposo esté entusiasmado con la idea de tener más hijos. Aunque, por lo pronto, se conforman con la mascota que tienen en su hogar.

“Él está muy feliz. Somos un poquito reservados porque nos gusta más dar la sorpresa, pero Juan está muy ilusionado en tener bebés conmigo. Pero, en lo que sucede, estamos contentos con nuestro perrito, Cochecito de Coco, que es un amor; hasta se duerme con nosotros”, explicó la actriz.

