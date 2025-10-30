Juan Osorio podría demandar a Niurka Marcos por daño moral y difamación

Daniela Lucio Espino es la abogada del productor de telenovelas Juan Osorio y su esposa Eva Daniela, quienes decidieron tomar medidas legales contra Niurka Marcos por declaraciones que podrían ser consideradas una “campaña de difamación mediática”, por lo cual no deberá hablar más de ellos públicamente.

“Se han hecho declaraciones desde hace mucho tiempo en contra de mis representados. El tema aquí es que se le notificó (a Niurka). El tema específico es que mi equipo ha monitoreado que ha hecho varias declaraciones que afectan la integridad y el derecho a la imagen de mis representados. Son difamaciones, la mayoría de sus declaraciones son mentiras”, reveló en “Todo para la Mujer”.

La letrada manifestó que, en el caso de la esposa del productor, existe protección, por lo que sería violencia de género, dado que la opinión de la cubana frente a los medios de comunicación estaría perjudicando a Eva Daniela, razón por la cual decidieron ponerle una advertencia legal a la vedette, pero ella no lo ve de esa forma, sino como intimidación hacia ella.

“Hay que aclarar algo. Sí hay una medida de protección. Incluso, en el caso de Eva Daniela y también del señor Juan Osorio, específicamente de violencia de género. O sea, ella (Niurka), al hacer las declaraciones, está violentando y afectando. Sí, jurídicamente, ya se interpuso una medida de protección y se le notificó. Ella lo maneja como amenaza, pero no, es una advertencia legal“, manifestó Lucio Espino.

Existen dos cauces legales y por uno de ellos podría pagar una elevada suma de dinero, por eso le fue notificado con una carta para que estuviese al tanto de la situación que se viene registrando, aunque parece que no ha sido suficiente, dado que sus opiniones frente a la prensa no parecen ser del todo respetuosas y se conseguiría una penalización.

“Va en una materia civil, respecto al daño moral, específicamente, que se puede cuantificar en 20 millones de pesos. Otra en materia penal por la violencia de género. Por eso se le mandó la carta de advertencia. Sin embargo, hemos seguido monitoreando todas las declaraciones y ha seguido siendo insistente y un poco en sentido de mofa. Se puede proceder para que se le sancione con una multa”, añadió.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos aconseja a Cazzu dejar de lamentarse por su ruptura con Christian Nodal

· Niurka Marcos habla de la química que tiene con su prometido Bruno

· Niurka Marcos le pide a Susana Zabaleta ser “congruente” para enfrentar una polémica