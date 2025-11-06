Juez ordena a Trump pagar la totalidad de los beneficios del SNAP antes del viernes

Un juez federal en Rhode Island ordenó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump cubrir en su totalidad los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a noviembre, desestimando la propuesta oficial que contemplaba un financiamiento parcial.

La decisión, emitida por el juez Jack McConnell del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, obliga a la administración a garantizar el pago completo de los cupones de alimentos destinados a 42 millones de estadounidenses antes del viernes.

Durante la audiencia, McConnell criticó los retrasos del gobierno en la entrega de la ayuda alimentaria. “La gente ha pasado carencias durante demasiado tiempo”, señaló al dictar la orden, en respuesta al pedido de los demandantes que solicitaban rechazar el plan de la Casa Blanca.

A pesar de que la administración Trump argumentó que la razón por la que las personas no han recibido sus beneficios del SNAP es que los estados no los han distribuido, el juez aseveró que el gobierno federal “no hizo nada para garantizar” que se entregaran esta semana.

“Las pruebas demuestran que habrá gente que pasará hambre, los bancos de alimentos se verán desbordados y se producirán sufrimientos innecesarios”, añadió McConnell. “El fin de semana pasado, los beneficios del SNAP caducaron por primera vez en la historia de nuestro país. Este es un problema que se podría y se debería haber evitado”.

El fallo representa un revés judicial para la administración Trump, que había planteado cubrir solo una parte de los beneficios debido a limitaciones presupuestarias.

La semana pasada el juez McConnell había ordenado al gobierno utilizar, al menos, el fondo de contingencia del SNAP, valorado en unos $5.000 millones de dólares. No obstante, esa cantidad resultaba insuficiente para cubrir el total de los beneficios de noviembre, que superaban los $9.000 millones.

