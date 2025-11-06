Kanye West se reúne con el rabino Yoshiyahu Pinto para disculparse por su antisemitismo

El rapero Kanye West, también conocido como ‘Ye’, se reunió en Nueva York con el reconocido rabino ortodoxo israelí-marroquí Yoshiyahu Pinto para disculparse por las declaraciones antisemitas que ha realizado en los últimos años.

“Me siento realmente bendecido de poder sentarme aquí hoy con usted y asumir la responsabilidad”, afirmó West, hablando a través de un traductor.

Durante su encuentro, el ex marido de Kim Kardashian reconoció que parte de sus episodios públicos estuvieron marcados por problemas personales y por su diagnóstico de trastorno bipolar.

“Estaba lidiando con varios temas, también con el trastorno bipolar, que me llevaba a llevar las ideas al extremo y olvidar la protección de las personas que me rodean o de mí mismo”, explicó.

A manera de introspección y bromeando, Kanye comparó su comportamiento con el de un padre que deja solo a su hijo y, al regresar, encuentra la casa en un completo desorden.

“Es como si salieras de casa y dejaras a tu hijo solo, y cuando vuelves, el niño desordenó la cocina, el garaje y el salón. Al final, la responsabilidad es tuya, porque es tu hijo”.

Además, Kanye West agradeció a Pinto por recibirlo y darle la oportunidad de comenzar un proceso de reconciliación.

“Aprecio que me abrace con los brazos abiertos y me permita enmendarme. Este es el comienzo, el primer paso, el primer ladrillo para reconstruir los muros fuertes”, señaló.

Por su parte, el rabino Pinto, quien es una figura influyente dentro del judaísmo ortodoxo, respondió destacando el valor del arrepentimiento sincero.

“El judaísmo trajo al mundo la posibilidad de que una persona, cuando se arrepiente de algo que hizo mal, pueda hacerlo con sinceridad y repararlo”, afirmó.

Kanye "Ye" West is meeting with a Rabbi to ask for forgiveness from The Jewish people…👀



You cant make this stuff up…. pic.twitter.com/FI46ZV7SbB — Isaac’s Army (@ReturnOfKappy) November 6, 2025

Kanye West, ganador de 24 premios Grammy y considerado uno de los artistas más influyentes, ha estado involucrado en controversias por haber realizado en varias ocasiones declaraciones antisemitas y por elogiar públicamente a Adolf Hitler.

A comienzos de este año, incluso el cantante lanzó una canción titulada “Heil Hitler”, en la que promovía ideas vinculadas al nazismo.

Cabe mencionar que, a manera de defensa, Kanye West ha reconocido públicamente que padece trastorno bipolar y que dicha condición ha influido en varios de sus comportamientos.

