Piden $2.4 millones de dólares por apartamento de Ozzy Osbourne en Los Ángeles

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un apartamento en West Hollywood, California, que perteneció durante unos años a Ozzy y Sharon Osbourne. La propiedad está disponible por $2.4 millones de dólares.

Esta misma propiedad había estado disponible para alquilar en febrero del año pasado por $9,500 dólares mensuales. Pero ahora parece ser que Sharon Osbourne ha decidido deshacerse definitivamente del lugar.

La decisión de vender llega apenas tres meses después de que el músico muriera y un año después de que cerraran la venta de otra propiedad que tenían en el mismo edifico.

El fallecido Ozzy Osbourne y su esposa compraron este apartamento en 2022 por $2.25 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de Carolwood Estates, destacan que “la inigualable combinación de ubicación, historia y arquitectura convierte a Sierra Towers en el referente de la vida en rascacielos en Los Ángeles”.

El apartamento tiene una extensión de 1,237 pies cuadrados distribuidos en un dormitorio, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina y otras comodidades.

Sobre las características de la propiedad, también se dice que está “ubicado en la zona tranquila del edificio, con una amplia terraza privada de más de 12 metros que abarca todo el ancho del apartamento y ofrece hermosas vistas a las colinas”.

El nuevo dueño podrá disfrutar de otros de los lujos y servicios que ofrece Sierra Towers, pues tienen seguridad las 24 horas del día, porteros, recepción, parking, gimnasio equipado con máquinas de última generación, áreas verdes y piscina al aire libre.

Ozzy Osbourne murió en Inglaterra y su cuerpo fue enterrado en la finca familiar que les ha pertenecido durante años.

