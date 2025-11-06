Récords de leyenda: los hitos históricos que Shohei Ohtani desafiaría al ganar el MVP 2025

La expectativa crece ante el inminente anuncio del MVP de la Liga Nacional. Shohei Ohtani, de los Dodgers, es el claro favorito, y en caso de que su nombre sea pronunciado, el “Unicornio” del béisbol establecería una serie de marcas que desafían la historia del deporte.

Ohtani ya acumula tres premios MVP (dos en la Liga Americana y el de la Nacional en 2024), y su cuarta corona lo llevaría a un nivel de grandeza solo comparable con el inmortal Barry Bonds.

La cima de los más valiosos

Ganar el MVP 2025 le permitiría a Ohtani establecer o igualar hitos históricos centrados en la cantidad y la secuencia de sus premios:

Segundo Jugador con Más MVP: Con cuatro galardones, Ohtani superaría a un grupo selecto de leyendas que se quedan con tres: Yogi Berra, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Alex Rodríguez, Albert Pujols y Mike Trout. Solo Barry Bonds, con siete, se mantendría por delante del japonés en la lista histórica.

Con cuatro galardones, Ohtani superaría a un grupo selecto de leyendas que se quedan con tres: Yogi Berra, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Alex Rodríguez, Albert Pujols y Mike Trout. Solo Barry Bonds, con siete, se mantendría por delante del japonés en la lista histórica. Tercer MVP Consecutivo: Ohtani se encuentra en posición de ganar su tercer premio consecutivo (habiendo ganado en 2023 y 2024). Esta hazaña, sin precedentes en la era moderna, solo fue lograda por Barry Bonds (quien lo ganó cuatro veces seguidas entre 2001 y 2004).

Ohtani se encuentra en posición de ganar su tercer premio consecutivo (habiendo ganado en 2023 y 2024). Esta hazaña, sin precedentes en la era moderna, solo fue lograda por Barry Bonds (quien lo ganó cuatro veces seguidas entre 2001 y 2004). Doble Campeón y MVP Consecutivo: Si Ohtani repite como MVP, y tras el bicampeonato de Serie Mundial de los Dodgers (2024-2025), se convertiría en el primer jugador en ganar dos Series Mundiales y dos MVP consecutivos desde que Joe Morgan lo hiciera con los Rojos de Cincinnati en 1975-1976.

Shohei Ohtani podría conseguir su cuarto premio MVP. Crédito: Ashley Landis | AP

El Hito del Duelo de Ligas

El cambio de equipo y de liga también añade una capa de complejidad histórica a sus logros:

MVP en Ambas Ligas: Ya logrado en 2024 (Liga Nacional) tras sus premios en la Liga Americana, un cuarto MVP consolidaría su dominio en ambos circuitos de la MLB.

Ya logrado en 2024 (Liga Nacional) tras sus premios en la Liga Americana, un cuarto MVP consolidaría su dominio en ambos circuitos de la MLB. Dos Premios como Dodger: Al ganar su segundo MVP con la franquicia de Los Ángeles, se uniría a un trío de élite en los Dodgers, solo por detrás de las tres coronas de Roy Campanella (1951, 1953, 1955).

El premio al Jugador Más Valioso no solo reconocerá las extraordinarias estadísticas de Ohtani en 2025 (como sus 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y su sólido rendimiento en la lomita), sino que reescribirá el panorama de los récords individuales en la historia del béisbol.

Sigue leyendo:

Subastarán pelota que Shohei Ohtani sacó del estadio y atrapó un fan latino mientras comía nachos

Mexicano Fernando Valenzuela entre candidatos de la nueva boleta del Comité al Salón de la Fama