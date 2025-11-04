Subastarán pelota que Shohei Ohtani sacó del estadio y atrapó un fan latino mientras comía nachos

Shohei Ohtani ya es historia de la MLB por conseguir el doble campeonato con Los Angeles Dodgers. En el camino hacia el título, el japonés fue un jugador clave. Ahora, la pelota de uno de los cuadrangulares que sacó del parque en Juego 4 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Milwaukee Brewers, será subastada.

En ese encuentro, Ohtani fue el lanzador abridor y conectó tres jonrones. Ahora, una de esas pelotas está a punto de salir a subasta, según lo publicado por la casa de subastas SCP Auctions.

Los Dodgers jugaron en casa el pasado 17 de octubre ante Milwaukee Brewers con una ventaja de 3-0 al mejor de siete. Ese día, Ohtani abrió como lanzador. El japonés ponchó a los primeros tres bateadores.

Minutos después, en el cierre del episodio, el pelotero de 31 años tomó turno al bate y disparó un batazo de 446 pies a las gradas del jardín derecho. Ese fue el primero de tres cuadrangulares que conectó.

En la cuarta entrada, Shohei volvió a encender al público con otro cuadrangular, esta vez estimado en 469 pies, aunque Max Muncy insiste en que superó los 500.

El batazo abandonó el Dodgers Stadium y aterrizó justo frente a los pies de Carlos Mendoza, un fanático latino que disfrutaba tranquilamente unos nachos.

En la séptima entrada continuaría el castigo para Milwaukee y nuevamente Ohtani despacharía un tercer jonrón que ponía el marcador 5-0 para los locales.

Shohei terminó la noche de 3-3, con tres cuadrangulares, tres impulsadas y seis entradas sin permitir carrera, además de 10 ponches. Tras su salida del montículo, Milwaukee logró anotar en el octavo.

Ahora, la pelota que atrapó Mendoza será subastada por SCP Auctions este miércoles 5 de noviembre.



