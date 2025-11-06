window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Target congela precios: Cena de Acción de Gracias por menos de $20

Target ofrece una experiencia a bajo costo de la Cena de Acción de Gracias y la decoración para ese día especial.

Target ofrece una experiencia a bajo costo de la Cena de Acción de Gracias y la decoración para ese día especial. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

Target lanzó su cena navideña para cuatro personas a su precio más bajo de la historia: menos de $20 (es decir, menos de $5 por persona), con el compromiso de hacer que el Día de Acción de Gracias sea más sabroso, elegante y asequible que nunca.

Para la celebración, Target ofrece no solo comida festiva asequible, sino todo lo necesario para una decoración de mesa inspiradora, atuendos elegantes y regalos para anfitriones a un precio excelente.

La vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de alimentos, artículos esenciales y belleza de Target, Lisa Roath, explicó: “Nuestra cena de Acción de Gracias por menos de $20 tiene un precio aún más bajo que la del año pasado, pero no nos detenemos ahí. También tenemos nuevos acompañamientos de temporada, elegante decoración de mesa, ropa festiva y hermosos arreglos florales y vegetales”.

Precios y contenido de la cena

La propuesta de Target facilita a los consumidores celebrar el Día de Acción de Gracias sin sacrificar su presupuesto. La oferta destaca por la venta del pavo Good & Gather al precio congelado de 79 centavos por libra y una cena completa para cuatro personas por menos de $20, lo que la convierte en la opción más económica de la cadena.

Contenido de la cena de Acción de Gracias (menos de $20):

  • Plato principal: Pavo joven asado de primera calidad Good & Gather (congelado, hasta 10 lb).
  • Acompañamientos esenciales:
    • Papas Russet Good & Gather (bolsa de 5 lb).
    • Salsa de arándanos en gelatina Ocean Spray (14 oz.).
    • Mezcla para relleno Stove Top (6 oz.).
    • Salsa de pavo asado estilo casero Heinz (340 g).
    • Maíz congelado Good & Gather.
  • Pan: pan francés suave de Día Favorito (Favorite Day: Soft French Bread).

Opciones adicionales de temporada (fáciles de servir a $4.99 c/u)

  • Tartas tradicionales: Tarta de manzana y calabaza de Día Favorito (Favorite Day: Apple and Pumpkin Pie).
  • Nuevas creaciones Good & Gather:
    • Empanadas de calabaza de cosecha.
    • Empanadas de pastel de pollo.
    • Puré de boniato con canela y azúcar moreno.
    • Verduras con queso parmesano.

