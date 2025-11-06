Target congela precios: Cena de Acción de Gracias por menos de $20

Target lanzó su cena navideña para cuatro personas a su precio más bajo de la historia: menos de $20 (es decir, menos de $5 por persona), con el compromiso de hacer que el Día de Acción de Gracias sea más sabroso, elegante y asequible que nunca.

Para la celebración, Target ofrece no solo comida festiva asequible, sino todo lo necesario para una decoración de mesa inspiradora, atuendos elegantes y regalos para anfitriones a un precio excelente.

La vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de alimentos, artículos esenciales y belleza de Target, Lisa Roath, explicó: “Nuestra cena de Acción de Gracias por menos de $20 tiene un precio aún más bajo que la del año pasado, pero no nos detenemos ahí. También tenemos nuevos acompañamientos de temporada, elegante decoración de mesa, ropa festiva y hermosos arreglos florales y vegetales”.

Precios y contenido de la cena

Varias cadenas han lanzando ofertas especiales de la Cena de Acción de Gracias. Crédito: Shutterstock

La propuesta de Target facilita a los consumidores celebrar el Día de Acción de Gracias sin sacrificar su presupuesto. La oferta destaca por la venta del pavo Good & Gather al precio congelado de 79 centavos por libra y una cena completa para cuatro personas por menos de $20, lo que la convierte en la opción más económica de la cadena.

Contenido de la cena de Acción de Gracias (menos de $20):

Plato principal: Pavo joven asado de primera calidad Good & Gather (congelado, hasta 10 lb).

(congelado, hasta 10 lb). Acompañamientos esenciales: Papas Russet Good & Gather (bolsa de 5 lb). Salsa de arándanos en gelatina Ocean Spray (14 oz.). Mezcla para relleno Stove Top (6 oz.). Salsa de pavo asado estilo casero Heinz (340 g). Maíz congelado Good & Gather .

Pan: pan francés suave de Día Favorito (Favorite Day: Soft French Bread).

Opciones adicionales de temporada (fáciles de servir a $4.99 c/u)

Tartas tradicionales: Tarta de manzana y calabaza de Día Favorito (Favorite Day: Apple and Pumpkin Pie).

Tarta de manzana y calabaza de (Favorite Day: Apple and Pumpkin Pie). Nuevas creaciones Good & Gather: Empanadas de calabaza de cosecha. Empanadas de pastel de pollo. Puré de boniato con canela y azúcar moreno. Verduras con queso parmesano.



