Target congela precios: Cena de Acción de Gracias por menos de $20
Target lanza cena de Acción de Gracias por menos de $20 (4 personas) y pavo a 79 centavos/libra. Incluye pavo, papas, relleno y má
Target lanzó su cena navideña para cuatro personas a su precio más bajo de la historia: menos de $20 (es decir, menos de $5 por persona), con el compromiso de hacer que el Día de Acción de Gracias sea más sabroso, elegante y asequible que nunca.
Para la celebración, Target ofrece no solo comida festiva asequible, sino todo lo necesario para una decoración de mesa inspiradora, atuendos elegantes y regalos para anfitriones a un precio excelente.
La vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de alimentos, artículos esenciales y belleza de Target, Lisa Roath, explicó: “Nuestra cena de Acción de Gracias por menos de $20 tiene un precio aún más bajo que la del año pasado, pero no nos detenemos ahí. También tenemos nuevos acompañamientos de temporada, elegante decoración de mesa, ropa festiva y hermosos arreglos florales y vegetales”.
Precios y contenido de la cena
La propuesta de Target facilita a los consumidores celebrar el Día de Acción de Gracias sin sacrificar su presupuesto. La oferta destaca por la venta del pavo Good & Gather al precio congelado de 79 centavos por libra y una cena completa para cuatro personas por menos de $20, lo que la convierte en la opción más económica de la cadena.
Contenido de la cena de Acción de Gracias (menos de $20):
- Plato principal: Pavo joven asado de primera calidad Good & Gather (congelado, hasta 10 lb).
- Acompañamientos esenciales:
- Papas Russet Good & Gather (bolsa de 5 lb).
- Salsa de arándanos en gelatina Ocean Spray (14 oz.).
- Mezcla para relleno Stove Top (6 oz.).
- Salsa de pavo asado estilo casero Heinz (340 g).
- Maíz congelado Good & Gather.
- Pan: pan francés suave de Día Favorito (Favorite Day: Soft French Bread).
Opciones adicionales de temporada (fáciles de servir a $4.99 c/u)
- Tartas tradicionales: Tarta de manzana y calabaza de Día Favorito (Favorite Day: Apple and Pumpkin Pie).
- Nuevas creaciones Good & Gather:
- Empanadas de calabaza de cosecha.
- Empanadas de pastel de pollo.
- Puré de boniato con canela y azúcar moreno.
- Verduras con queso parmesano.
