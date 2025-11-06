Video: Hombre se desmaya al lado de Trump en la Oficina Oval

Un inesperado incidente interrumpió este jueves un anuncio del presidente Donald Trump en el Despacho Oval, cuando uno de los invitados se desmayó frente al mandatario durante la presentación sobre la reducción del costo de los medicamentos para la obesidad. El hecho obligó a suspender momentáneamente el evento, transmitido en vivo desde la Casa Blanca.

El colapso ocurrió mientras el director ejecutivo de Eli Lilly, Dave Ricks, ofrecía su discurso. En ese momento, un hombre que se encontraba de pie cerca del escritorio presidencial se desplomó repentinamente.

El Dr. Mehmet Oz, actual director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en la administración Trump, reaccionó de inmediato y lo sostuvo antes de que cayera por completo al suelo.

Varios asistentes acudieron a auxiliarlo mientras un empleado de la Casa Blanca pidió a los periodistas que abandonaran la sala, mientras Trump se levantaba lentamente de su asiento y observaba la escena.

También fue llamativa la reacción del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien inmediatamente salió de la sala sin fijarse en el hombre.

Minutos después, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, informó que el hombre se encontraba fuera de peligro y era “representante de una de las empresas de atención médica presentes”.

En un comunicado, explicó que “la Unidad Médica de la Casa Blanca actuó con rapidez y el señor se encuentra bien. La rueda de prensa se reanudará en breve”.

Medical emergency in the White House as someone collapses pic.twitter.com/ZoUc6hVkwr — Acyn (@Acyn) November 6, 2025

Trump dice que el hombre está bien

Al retomar el acto, Trump restó dramatismo al suceso. “Ya vieron que se desplomó. Pero está bien. Acaban de sacarlo. Está recibiendo atención médica, pero está bien”, aseguró el presidente.

También mencionó que los asistentes llevaban más de 30 minutos de pie cuando ocurrió el desmayo.

Inicialmente, el hombre fue identificado por Getty Images como Gordon Findlay, directivo de Novo Nordisk, fabricante de Ozempic, aunque la farmacéutica aclaró más tarde que Findlay no asistió al evento.

No es la primera vez que un episodio similar interrumpe una ceremonia en el Despacho Oval este año. En abril, durante la investidura de Mehmet Oz, una niña también se desmayó, lo que obligó a evacuar temporalmente a la prensa. En aquella ocasión, las autoridades confirmaron que la menor —familiar del médico— se recuperó sin complicaciones.

